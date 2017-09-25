Пн, 25.09.2017, 11:25 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 25 сентября 2017 года, 09:37

ВАЖНО. ЧТО ДЕЛАТЬ, если ребенка в школе обижают агрессивные сверстники


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Мало кто из детей способен поделиться с родителями своим горем, особенно в подростковом возрасте. Ведь ребенок боится расстроить маму, да и не хочется ему казаться «слабым» в глазах близких людей. Сегодня в рубрике ЧТО ДЕЛАТЬ – тезисная инструкция для взрослых, которые заметили, что их ребенок возвращается домой с уроков с опущенной головой.

ШАГ 1. Выведите ребенка на откровенный разговор

Разумеется, ему этот разговор будет весьма неприятен, особенно, если он скрывает от вас факт издевательства над собой в школе. Тем не менее, вы должны обсудить с ним проблему и предложить свою помощь.

Только ни в коем случае не давите на своего ребенка, наоборот, постарайтесь сделать так, чтобы он сам доверился вам. Покажите ему, что вы ему друг и интересуетесь проблемами не для того, чтобы удовлетворить свое любопытство, а чтобы действительно помочь.

ШАГ 2. Поговорите с классным руководителем

Если это не помогло – пишите заявление на имя администрации учебного заведения о существующей проблеме с просьбой принять адекватные меры. Вас, скорее всего, будут отговаривать, но это не более чем попытки защитить свое «теплое» директорское кресло.

ШАГ 3. Если ребенок избит – немедленно отправляйтесь в больницу, снимайте побои

Даже наличия нескольких ссадин или синяков вполне достаточно для заявления в полицию. В нем надо четко указать список нападавших, желательно с фамилиями и данными о том, из каких они классов. Кстати, для того чтобы написать заявление, достаточно и одних угроз. По крайней мере, правоохранительные органы должны будут провести с обидчиками профилактическую беседу, поставить их на учет и периодически контролировать.

ШАГ 4. Максимально оградите ребенка от хулиганов

Возможно, некоторое время придется провожать и встречать его из школы, пока ситуация не утихнет.

ШАГ 5. Подготовьте «запасной аэродром»

Проверьте информацию об окружающих школах, возможно, вам придется переводить свое чадо подальше из «опасного» учебного заведения.

По материалам сайта «Безопасность детей»

Теги: дети, школьники, подростки, новости челябинска, что делать
© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 589
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 10:54
ВНИМАНИЕ. Отопление в Челябинске дадут к 30 сентября
сегодня, 10:34
Суд не отпустил под домашний арест активиста СТОП-ГОКа, пойманного с коктейлем Молотова
сегодня, 08:29
Челябинская область вошла в ТОП-5 самых криминальных регионов России
вчера, 21:03
Чем жила Челябинская область: главные новости недели
вчера, 19:59
Хоккеисты «Трактора» и «Металлурга» прервали свои 4-матчевые серии поражений
вчера, 15:23
На Университетской Набережной с 25 сентября ограничат движение транспорта
вчера, 13:23
ВНИМАНИЕ. Заморозки прогнозируются ночью 25 сентября на Южном Урале
вчера, 12:28
Карталинской чиновнице, отправившей сирот жить в гараж, продлили домашний арест
23 сентября, 17:45
Копейчанка прикрылась ребенком, желая отомстить за занятое на парковке место
23 сентября, 16:21
Международный фестиваль духовной музыки открылся в Челябинской области
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Согласны ли Вы с тем, что людей с ВИЧ нужно лечить принудительно?

Подписка на новости

Нажимая на кнопку "Подписаться", вы подтверждаете своё согласие на получение рассылки по E-mail.

Отписаться вы сможете в любой момент.

Прислать новость