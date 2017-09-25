ВАЖНО. ЧТО ДЕЛАТЬ, если ребенка в школе обижают агрессивные сверстники

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Мало кто из детей способен поделиться с родителями своим горем, особенно в подростковом возрасте. Ведь ребенок боится расстроить маму, да и не хочется ему казаться «слабым» в глазах близких людей. Сегодня в рубрике ЧТО ДЕЛАТЬ – тезисная инструкция для взрослых, которые заметили, что их ребенок возвращается домой с уроков с опущенной головой.

ШАГ 1. Выведите ребенка на откровенный разговор

Разумеется, ему этот разговор будет весьма неприятен, особенно, если он скрывает от вас факт издевательства над собой в школе. Тем не менее, вы должны обсудить с ним проблему и предложить свою помощь.

Только ни в коем случае не давите на своего ребенка, наоборот, постарайтесь сделать так, чтобы он сам доверился вам. Покажите ему, что вы ему друг и интересуетесь проблемами не для того, чтобы удовлетворить свое любопытство, а чтобы действительно помочь.

ШАГ 2. Поговорите с классным руководителем

Если это не помогло – пишите заявление на имя администрации учебного заведения о существующей проблеме с просьбой принять адекватные меры. Вас, скорее всего, будут отговаривать, но это не более чем попытки защитить свое «теплое» директорское кресло.

ШАГ 3. Если ребенок избит – немедленно отправляйтесь в больницу, снимайте побои

Даже наличия нескольких ссадин или синяков вполне достаточно для заявления в полицию. В нем надо четко указать список нападавших, желательно с фамилиями и данными о том, из каких они классов. Кстати, для того чтобы написать заявление, достаточно и одних угроз. По крайней мере, правоохранительные органы должны будут провести с обидчиками профилактическую беседу, поставить их на учет и периодически контролировать.

ШАГ 4. Максимально оградите ребенка от хулиганов

Возможно, некоторое время придется провожать и встречать его из школы, пока ситуация не утихнет.

ШАГ 5. Подготовьте «запасной аэродром»

Проверьте информацию об окружающих школах, возможно, вам придется переводить свое чадо подальше из «опасного» учебного заведения.

По материалам сайта «Безопасность детей»