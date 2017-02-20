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Агентство новостей Доступ 1 20 февраля 2017 года, 14:26

ВАЖНО. ЧТО ДЕЛАТЬ, чтобы поменять электросчетчик в квартире


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В последнее время в подъездах челябинских домов появилось много объявлений с требованием срочно заменить приборы учета электроэнергии. Между тем, по нормам Госстандарта, счетчики меняются раз в 16 лет, если, конечно, они преждевременно не вышли из строя. За сроками и техническим состоянием приборов потребители должны следить сами. Как понять, что со счетчиком что-то не так, куда звонить по этому поводу и сколько стоит опломбировка нового прибора – в рубрике ЧТО ДЕЛАТЬ Агентства новостей «Доступ».

ШАГ 1. ОПРЕДЕЛЯЕМ, ЧТО СЧЕТЧИК БОЛЬШЕ НЕ РАБОТАЕТ

Самое банальное – счетчик больше не отображает результаты измерений. Механическое повреждение прибора учета также является веской причиной для его замены. Другие факторы – нарушение контрольных пломб, превышение допустимой погрешности показаний и истечение межповерочного интервала (МПИ).

Межповерочный интервал – это промежуток времени между двумя периодическими поверками. Если прибор учета вышел из МПИ, то такой счетчик не может быть использован в качестве расчетного, его нужно заменить на поверенный.

Для этого нужно изучить паспорт прибора учета, где есть дата госповерки и межповерочный интервал. Если документ не сохранился, достаточно взглянуть на квитанцию за свет от «Челябэнергосбыта». За полгода до даты истечения межповерочного интервала в квитанции будет соответствующее предупреждение. Затем абонент на тех же платежках получает уведомление о том, что срок истек, и оплата за свет начисляется по среднему показателю. 

ШАГ 2. СООБЩАЕМ О СЛУЧИВШЕМСЯ В ПАО «ЧЕЛЯБЭНЕРГОСБЫТ»

В случае выхода прибора учета из строя потребитель обязан незамедлительно известить об этом ПАО «Челябэнергосбыт». Нужно передать показания прибора учета на момент обнаружения неисправности и в течение месяца (!) организовать его замену.

ШАГ 3. МЕНЯЕМ СЧЕТЧИК

Установить новый счетчик может любой электрик, но право действовать от лица «Челябэнергосбыта» имеют только две партнерские компании: ЗАО «Энергоучет» и ООО «Глобал Инжиниринг Технолоджи». Специалисты этих компаний ставят современные счетчики, а сотрудники «Челябэнергосбыта» опломбируют приборы.

Важно. Перед заменой прибора необходимо не позднее чем за два рабочих дня известить ПАО «Челябэнергосбыт» о дате работ по его демонтажу (для присутствия представителя энергокомпании и контрольного снятия показаний).

После установки прибора учета нужно обязательно обратиться в расчетно-информационную группу своего района для подачи заявки на ввод в эксплуатацию и опломбировку вновь установленного счетчика.

Опломбировка выполняется бесплатно. Только после этого счетчик может считаться расчетным.

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Теги: счетчики, электричество, пао челябэнергосбыт, что делать
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