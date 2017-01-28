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Агентство новостей Доступ 1 28 января 2017 года, 11:18

ЧТО ДЕЛАТЬ, чтобы не отравиться мясными полуфабрикатами


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На волне потребительского интереса ко всему отечественному и натуральному на рынке появилось много продукции, которую выдают за качественную, свою, «домашнюю».  Где покупать, как хранить и куда жаловаться, если некачественный продукт уже приобретен, – ликбез федерального Роспотребнадзора в рубрике ЧТО ДЕЛАТЬ Агентства новостей «Доступ».

ШАГ 1. ПРОВЕРЯЕМ ИНФОРМАЦИЮ

В супермаркете, на ярмарке, в любом небольшом магазине, где продают мясные полуфабрикаты, должна быть вывеска с информацией о фирменном наименовании организации, месте ее нахождения, режиме работы, государственной регистрации и сведениях о продавце.

Если этой информации нет, то у такого продавца лучше продукцию не покупать.

ШАГ 2. ОСМАТРИВАЕМ УПАКОВКУ

Прежде чем отдать деньги продавцу, нужно осмотреть внешний вид продукта. Вот те моменты, на которые нужно  обратить внимание:

- целостность упаковки (она должна быть без внешних дефектов, герметичной);
- сохранность формы продукты (должна соответствовать традиционному виду, без следов повторного замораживания, заветривания и «снежной шубы»);

Маркировка на этикетке должна быть на русском языке и включать в себя следующую информацию:

- наименование продукции;
- состав;
- количество (масса нетто);
- дата изготовления;
- срок годности;
- условия хранения;
- наименование и место нахождения изготовителя;
- рекомендации и (или) ограничения по использованию, в том числе приготовлению пищевой продукции;
- показатели пищевой ценности;
- сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением генно-модифицированных организмов (ГМО);
- единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза (ЕАС).

«В случае возникновения сомнений в качестве мясных полуфабрикатов требуйте документы об их происхождении и качестве (товаросопроводительные документы со сведениями о декларации о соответствии, или копию декларации о соответствии)», – советуют в Роспотребнадзоре.

ШАГ 3. Если плохой продукт уже куплен

Нужно обратиться к продавцу с письменной претензией, составленной в двух экзеплярах. В документе нужно четко сформулировать требования по поводу недостатков товара.

Один экземпляр претензии необходимо вручить продавцу. При этом на втором экземпляре он должен указать дату, должность, ФИО.

В соответствии с пунктом 27 Правил продажи, пунктом 1 статьи 18 Закона о защите прав потребителей вы вправе потребовать замены на аналогичный товар надлежащего качества либо вместо предъявления указанных требований отказаться от приобретенного товара и потребовать уплаченной за товар денежной суммы.

Если продавец отказывается менять товар или возвращать за него деньги, покупатель может обратиться в управление Роспотребнадзора.

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Теги: роспотребнадзор, мясо, права потребителей, что делать
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