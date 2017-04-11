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Агентство новостей Доступ 1 11 апреля 2017 года, 08:59

Бывшему первому замминистра культуры Челябинской области оглашен приговор


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Центральный райсуд Челябинска огласил приговор экс-первому заместителю министра культуры Челябинской области Яне Комиссаровой и ее бывшему мужу Евгению Агееву – они признаны виновными в мошенничестве с госконтрактом на 1,5 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Экс-чиновнице назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком и штрафом 200 тыс. рублей, Агеев в результате сложения назначенных ранее наказаний осужден на восемь с половиной лет заключения в колонии строгого режима. Ранее мужчина был осужден в Кургане за мошенничество и вымогательство.

Напомним, Яну Комиссарову и ее бывшего супруга Евгения Агеева судили по части 4 статьи 159 УК РФ (хищение чужого имущества, совершенное в крупном размере). По версии следствия и суда, ими было присвоено 1,5 млн рублей при подготовке фольклорно-гастрономического праздника «Уральские пельмени на Николу Зимнего». Для этого мероприятия у ООО «Династия» были заказаны торговые домики, которые не соответствовали конкурсной документации. Несмотря на это, средства за них компания получила.

Уголовное дело рассматривалось в особом порядке, поскольку оба свою вину признали и раскаялись, активно способствовали следствию подробными показаниями.

Комиссарова была задержана 28 июня 2016 года, а 1 сентября губернатор Челябинской области Борис Дубровский уволил ее с должности первого замминистра культуры. До работы в Минкульте с 1996 по 2011 годы она служила в налоговой полиции и Госнаркоконтроле Челябинской области оперуполномоченным и старшим оперуполномоченным соответственно.

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Теги: мошенничество, коррупция, новости челябинска, яна комиссарова
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