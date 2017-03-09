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Агентство новостей Доступ 1 9 марта 2017 года, 09:18

Борьба за Кубок Гагарина: на Востоке стартуют 2 полуфинальные серии


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Омске и Магнитогорске сегодня, 9 марта, стартуют полуфинальные серии Восточной конференции КХЛ – южноуральский «Металлург» поспорит за выход в финал с астанинским «Барысом», «Авангард» – с казанским «Ак Барсом», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, в первом раунде плей-офф «Магнитка» разобралась с китайским «Куньлунем», выиграв в серии 4-1, причем в пятой встрече «сталевары» закатили сопернику 8 шайб.

«Барыс» в первом круге прошел «Трактор», вопреки утверждениям многочисленных экспертов о том, что челябинцы значительно превосходят в классе своих казахстанских соседей. Счет в серии 4-2.

«Ак Барс» разгромил уфимскую команду «Салават Юлаев» 4-1, а «Авангард», хоть и с трудом, но прошел владивостокский «Адмирал» 4-2.

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Теги: кхл, хоккей, кубок гагарина, плей-офф, новости магнитогорска, новости омска, новости спорта
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  • Трактор
    5%
  • Металлург
    23%
  • Куньлунь
    13%
  • Барыс
    9%
  • Авангард
    9%
  • Адмирал
    8%
  • Ак Барс
    18%
  • Салават Юлаев
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