Челябинский «Трактор» выбывает из борьбы за Кубок Гагарина

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский «Трактор» выбывает из борьбы за Кубок Гагарина – в субботу, 4 марта, команда проиграла в шестом матче серии с астанинским «Барысом» 1:2, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Единственную шайбу у «черно-белых» забил Кирилл Кольцов, открывший счет на 10-й минуте (09х39, 5х4).

У хозяев отличились Владимир Маркелов (22:44) и Дастин Бойд (42:45, 5х4).

Таким образом, «Трактор», уступив 2-4 в серии, завершает сезон, а «Барыс» проходит в полуфинал Восточной конференции, где попробует одолеть пока еще действующего чемпиона – «Металлург» из Магнитогорска, в первом раунде взявшего верх над китайсим «Куньлунем» (4-1).

Добавим, сегодня из чемпионской гонки выбыл дальневосточный «Адмирал», уступивший «Авангарду» 0:2 в шестом матче и 2-4 в четвертьфинальной серии.Омичи во втором раунде встретятся с «Ак Барсом».

Во втором раунде на Западе (стартует 8 марта) московский ЦСКА сыграет с ярославским «Локомотивом», а петербургский СКА померится силами с динамовцами из Москвы. Напомним, в первом раунде ЦСКА обыграл «Йокерит» (4-0), СКА с таким же счетом разобрался с «Витязем», московские динамовцы одолели «Торпедо» (4-1), а «Локомотив» переиграл минское «Динамо» (4-1).