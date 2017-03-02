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Агентство новостей Доступ 1 2 марта 2017 года, 21:40

«Магнитка» вышла в полуфинал конференции, разгромив «Куньлунь» 8:2


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Магнитогорский «Металлург» проходит во второй круг битвы за Кубок Гагарина – в пятом матче серии «сталевары» не оставили «Куньлуню» шансов, выиграв 8:2, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ». 

У «Красной звезды» забили Томми Тайми (13:59, 5х4) и – за 12 секунд до финальной сирены – Ярослав Альшевский (59:48).

Праздник же магнитогорским болельщикам на домашней арене подарили Данис Зарипов – на его счету хет-трик (05:55, 5x4, 14:30 и 40:49), Ян Коварж, также забивший трижды (10:00, 5x4, 34:59, 4х4 и 49:51, 5х4), Сергей Мозякин (25:01, 5x4) и Ярослав Косов (48:57).

Добавим, команды набрали на двоих 26 минут штрафа, причем 18 из них – на счету «Красной звезды».  

Таким образом, «Магнитка» побеждает в первом круге 4-1 и проходит в полуфинал Восточной конференции. 

Кто, по-вашему, представит Восточную конференцию КХЛ в финале Кубка Гагарина-2017? Примите участие в опросе на главной странице сайта.

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Теги: хк металлург, кхл, хоккей, кубок гагарина, плей-офф, новости магнитогорска, хк куньлунь
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