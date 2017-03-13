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Агентство новостей Доступ 1 13 марта 2017 года, 08:44

Более 400 тыс. заплатит житель Сатки за разбитый камнем банкомат


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Сатки (Челябинская область) приговорен к двум годам условного лишения свободы за поврежденный камнем банкомат – мужчина также должен выплатить кредитно-финансовой организации свыше 400 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК – "Умышленное уничтожение чужого имущества". Приговор не вступил в законную силу», – сообщили в горсуде.

Установлено, что в ноябре 2016 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, камнем разбил монитор и лицевую панель (клавиатуру) банкомата, установленного в здании ДК «Спутник».

«Позже он объяснил свой поступок "ненавистью к людям, пользующимся услугами банкомата". В результате его преступных действий АО "СМП Банк" причинен ущерб на общую сумму свыше 400 тыс. рублей», – рассказали в суде.

Приговор был постановлен в особом порядке – без проведения разбирательства. При назначении наказания суд учел, что мужчина совершил преступление средней тяжести, ранее судим, не работает и не имеет постоянного источника дохода. Ему назначено два года условного лишения свободы с испытательным сроком полтора года. Гражданский иск удовлетворен в полном объеме.

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Теги: хулиганство, банкомат, новости сатки
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