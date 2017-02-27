Более 170 участников съедутся на туристический форум в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В южноуральской столице во вторник, 28 февраля, открывается региональный туристический форум «Особенности и механизмы взаимодействия власти и бизнеса Челябинской области. Проблемы и пути решения» – мероприятие призвано создать дискуссионную площадку по вопросам развития внутреннего и въездного туризма, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минкульта.

Форум объединит около 170 участников – руководителей министерств и ведомств, бизнесменов, представителей туристических компаний, нацпарков, центров туризма, домов отдыха, издательств, спортивных организаций. Гости съедутся из Сатки, Златоуста, Верхнего Уфалея, Миасса, Кыштыма, Нязепетровска, Чебаркульского района.

Участники обсудят вопросы взаимодействия бизнеса и власти, проблемы развития туризма в регионе. Будут рассмотрены формы сотрудничества власти и бизнеса, порядок разработки инвестпроектов, вопросы качества предоставления туруслуг, порядок классификации объектов туриндустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи. Отдельные секции будут работать над развитием водного и событийного туризма.

«Наша цель – создание благоприятных условий для малого и среднего бизнеса в сфере туризма. Мы готовы помогать бизнес-сообществу, работающему в сфере въездного туризма. Мы планируем сделать такие встречи регулярными», – прокомментировал министр культуры области Алексей Бетехтин.

Посетители познакомятся с полным спектром горнолыжных центров, санаторно-курортных, оздоровительных комплексов и национальных парков Южного Урала.