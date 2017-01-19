Более 120 тыс. челябинцев побывали в театрах в новогодние праздники

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинские театры за новогодние праздники посетило 120 тыс. 726 зрителей – по сравнению с прошлым годом этот показатель снизился из-за эпидемии гриппа и холодов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минкульта региона.

Театры заработали 23 млн 279 тыс. рублей(в 2016 году доходы превысили 24 млн). «Статистику нам подпортили погода и грипп. Из-за морозов были отменены занятия в школах, по этой же причине не смогли приехать зрители из области, хотя билеты на новогодние праздники были проданы», – прокомментировал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Всего в течение новогодней кампании семь коллективов показали 316 представлений. Лидером стала Челябинская филармония, на счету которой 67 представлений. Благодаря двум площадкам и трем программам, рассчитанным на разные возрастные группы, филармония приняла почти в полтора раза больше зрителей, чем в прошлом году: 23 тыс. 750 человек. Она заняла второе место по посещаемости и третье по сборам – вклад в казну составил 4 млн 200 тыс. рублей.

Лидером по наполняемости бюджета и количеству зрителей остается Челябинский оперный театр. Благодаря большой вместимости зала и ценам на билеты театру удалось заработать более 5 млн рублей и обслужить 27 тыс. зрителей.

Также в передовиках оказались челябинский Камерный театр и златоустовский театр «Омнибус», которые смогли улучшить показатели по количеству спектаклей, посещаемости и сборам.