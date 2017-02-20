Бизнес и власти попытаются наладить въездной туризм на Южном Урале

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске 28 февраля состоится региональный туристический форум «Особенности и механизмы взаимодействия власти и бизнеса Челябинской области. Проблемы и пути решения» – в дискуссии примут участие руководители министерств и ведомств и бизнесмены, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Мероприятие включает профильную выставку и четыре круглых стола по взаимодействию бизнеса и власти, проблемам развития туризма в регионе. Будут рассмотрены формы взаимодействия властных структур и бизнес-сообщества, порядок разработки инвестпроектов, вопросы качества предоставления туруслуг, порядок классификации объектов туриндустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи.

«Наша цель – создание благоприятных условий для малого и среднего бизнеса в сфере туризма. После этапа формирования туристического продукта региона мы переходим к его продвижению. Мы готовы помогать бизнес-сообществу, работающему в сфере въездного туризма, в продвижении их услуг всеми имеющимися у нас ресурсами. Далеко не все туристические организации способны в одиночку презентовать себя на рынке, мы предоставляем им такую возможность. Презентация этого потенциала, а также обсуждение дальнейших планов – главная задача форума. Мы планируем сделать такие встречи регулярными», – прокомментировал министр культуры Алексей Бетехтин.

Добавим, что на выставке будут представлены туристические услуги и предприятия. Центральное место займет большой стенд министерства культуры области с полным спектром горнолыжных центров, санаторно-курортных, оздоровительных комплексов и национальных парков Южного Урала.