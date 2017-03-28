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Агентство новостей Доступ 1 28 марта 2017 года, 16:59

Атмосферное давление стремительно падает в Челябинской области


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области падает атмосферное давление, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на информацию Гидрометцентра.

По данным синоптиков, 28 марта атмосферное давление составляет 729 мм ртутного столба, а в ближайшие сутки упадет до 723 мм. При этом среднее атмосферное давление в марте, по данным последнего десятилетия, составляет 734-742 мм, в Челябинске – 742 мм ртутного столба. В отдельные годы атмосферное давление опускается до 700 мм или повышается до 773 мм. В Челябинске – колеблется в пределах 709-773 мм ртутного столба.

Добавим, что в Челябинской области с вечера 28 марта ожидается резкое ухудшение погоды. В ближайшие часы в регионе начнутся снегопады – от небольших до умеренных, возможны слабые метели, на отдельных участках дорог – гололедица, предстоящей ночью будет от двух до семи градусов со знаком «минус», в низинах – до 12, порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду.

Днем в среду, 29 марта, Гидрометцентр обещает южноуральцам мокрый снег и дождь, налипание снега на провода, усиление гололедицы, порывы ветра до 18 метров в секунду, плюс один-шесть. В последующие двое суток снегопады пройдут по всей области, возможны метели, усиление ветра до 20-22 м/с, ночью понижение температуры воздуха до 13-16 градусов.

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Теги: погода, погода в челябинске, новости челябинска, атмосферное давление
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