Вт, 28.03.2017, 15:07 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 28 марта 2017 года, 14:48

ВНИМАНИЕ. Резкое ухудшение погоды прогнозируется в Челябинской области


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области с вечера 28 марта ожидается резкое ухудшение погоды – синоптики прогнозируют мокрый снег, дождь, гололедицу и порывы ветра до 22 метров в секунду, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В ближайшие часы в регионе начнутся снегопады – от небольших до умеренных, возможны слабые метели, на отдельных участках дорог – гололедица, предстоящей ночью будет от двух до семи градусов со знаком «минус», в низинах – до 12, порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду.

«При движении циклона 29-30 марта снегопады на Урале могут быть интенсивными. Во второй половине недели, включая предстоящие выходные дни, подморозит, отрицательная температура ожидается даже в дневные часы», – говорится в сообщении Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Днем в среду, 29 марта, Гидрометцентр обещает южноуральцам мокрый снег и дождь, налипание снега на провода, усиление гололедицы, порывы ветра до 18 метров в секунду, плюс один-шесть.

В последущие двое суток снегопады пройдут по всей области, возможны метели, усиление ветра до 20-22 м/с, ночью понижение температуры воздуха до 13-16 градусов.

Как следует из бюллетеня опасных и комплексов неблагоприятных явлений погоды, ночью 30 марта в Свердловской, Челябинской, Курганской областях ожидается сильный снег, метель, на дорогах – гололедица, ветер до 20 м/с.

Федеральное дорожное агентство призывает водителей соблюдать осторожность и бдительность при движении, не создавать препятствий для работы техники, задействованной на очистке трасс.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: прогноз погоды, погода в челябинске, новости челябинска
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 599
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 14:20
Полиция Челябинска задержала водителя, сбившего мать с ребенком
сегодня, 14:09
Ученые ЮУрГУ начали исследование, которое поможет создать компьютер со сверхскоростной передачей данных
сегодня, 12:24
18+ Суд оставил в силе приговор челябинцу, выбросившему женщину из окна
сегодня, 12:02
Военные саперы взорвут лед еще на двух реках Челябинской области
сегодня, 11:49
ЮУрГУ закроет 5 филиалов в Челябинской области – приказ министра
сегодня, 11:17
ВНИМАНИЕ. ГИБДД сегодня проводит в Челябинске два рейда
сегодня, 10:35
В Госдуме предлагают увеличить отпуск тем, кто работает сверх нормы
сегодня, 10:12
В документах, изъятых в ПКО «ЧелСИ», ищут доказательства хищения 2 млн рублей
сегодня, 09:44
На Южном Урале завоют сирены – что делать
сегодня, 09:36
ПРЕЦЕДЕНТ. Челябинцы из Паркового-2 готовы сами профинансировать строительство дороги
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Контролируете ли Вы общение детей в соцсетях?

  • Да, полностью (включая переписку)
    25%
  • Слежу, с кем общается
    45%
  • Нет, но напоминаю о правилах безопасности
    11%
  • Запрещаю соцсети
    9%
  • Доверяю своему ребенку
    7%
  • Надеюсь на Роскомнадзор и спецслужбы
    3%

Всего проголосовало: 1050

Подписка на новости
Прислать новость