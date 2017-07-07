Актуальные проблемы ислама и профилактику экстремизма обсудили на Расулевских чтениях

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский 7 июля принял участие в работе VI Всероссийской научно-практической конференции «Расулевские чтения: Ислам в истории и современной жизни России» – участники обсудили проблемы ислама и профилактику экстремизма, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Мероприятие посетили Верховный муфтий России Талгат Таджуддин и профессор Амманского международного Университета Исламских наук (Иордания), шейх Абдурраззак Ассаиди, гостями и участниками Расулевских чтений-2017 стали 700 исламоведов и муфтиев из других регионов России и стран СНГ.

«С каждым годом география представленных на конференции стран расширяется. Нас, безусловно, интересует опыт других регионов России и зарубежных стран, и во многом для этого мы развиваем Расулевские чтения как международную научно-практическую площадку для обсуждения актуальных вопросов современного ислама», – отметил Борис Дубровский, открывая пленарное заседание «Государство и ислам: сотрудничество во благо России».

Как отметил глава региона, в мае текущего года президент Владимир Путин в ходе встречи с Верховным муфтием России Талгатом Таджуддином обсуждали вопросы социального служения мусульманских общин, а также подготовки отечественных кадров исламского духовенства.

«Эти два ключевых направления мы совместно отрабатываем в рамках соглашения между Челябинской областью и Центральным духовным управление мусульман России, подписанного в 2015 году. Отмечу, что с того момента прямые соглашения о социальном партнерстве – уже с региональным духовным управлением – заключили администрации 17 городов и районов Челябинской области. Также в регионе ведется работа по возрождению медресе "Расулия" в Троицке», – заявил Дубровский.

По словам главы региона, в Челябинской области зарегистрировано 130 мусульманских общин под эгидой Центрального духовного управления мусульман России. Примерно в 30-35% общин имамы осуществляют свои функции практически на общественных началах. В ряде общин функции имамов исполняют выбранные прихожанами лица.

«Кадровый голод испытывает мусульманская община не только Челябинской области. На сегодня на всей территории Уральского федерального округа, а это шесть субъектов России, нет ни одного мусульманского учебного заведения даже на уровне медресе», – добавил Дубровский.

Между тем, современный прихожанин имеет достаточно широкий кругозор и перечень социальных интересов, и в храм приходит также за морально-психологической поддержкой и житейским советом.

«Замечу, что в Челябинской митрополии Русской православной церкви и входящих в ее состав епархиях ведется активная общественно-просветительская работа: создаются детские воскресные школы и кружки, объединения для подростков и молодежи, братства и сестричества благотворительной и социальной направленности. Мусульмане также не должны замыкаться исключительно в рамках совершения обрядов в стенах мечети. Но этот процесс должны возглавить по-настоящему деятельные, просвещенные имамы, носители не только духовной власти, но и гражданского авторитета», – резюмировал губернатор.

На пленарном заседании и секциях участники обсуждали актуальные проблемы мирового исламского сообщества, роль ислама в современном мире, вопросы сохранения историко-культурного наследия, а также взаимодействия органов власти с религиозными объединениями и профилактики проявлений экстремизма.