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Агентство новостей Доступ 1 30 января 2017 года, 18:11

В конкурсе на должность мэра Копейска примут участие 11 кандидатов


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В понедельник, 30 января, в 16.00 завершился приём документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Копейского городского округа – желание занять кресло мэра выразили 11 человек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу администрации.

Итоговый список кандидатов на должность Главы Копейского городского округа представлен следующими претендентами: Ахметгаянов Булат Мирзазянович; Бунеев Владимир Иванович; Демин Павел Сергеевич; Калиев Дильдабек; Кинстлер Эдуард Александрович; Можин Владимир Алексеевич; Пузикова Ольга Магасумовна; Рыжкова Ирина Васильевна; Сединкин Николай Анатольевич; Сумин Дмитрий Васильевич; Чернооков Сергей Сергеевич.

В мэрии отметили, что среди кандидатов есть руководители предприятий, действующий депутат местного Собрания, председатель фонда инвалидов, пенсионеры и неработающий гражданин.

Конкурс на должность главы состоится в Копейске 10 марта 2017 года. По его итогам конкурсная комиссия примет решение о признании не менее двух участников конкурса победителями конкурса и наделении статусом кандидатов на должность, из которых 22 марта депутаты горсобрания выберут нового мэра Копейска.

Напомним, место стало вакантным после задержания Вячеслава Истомина в июле 2016 года. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в крупном и особо крупном размерах. В начале декабря на должность главы Копейского городского округа депутатами местного Собрания был избран бывший МЧСовец 55-летний Валерий Устинов, который в конце того же месяца покинул пост по состоянию здоровья.

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Теги: реформа мсу, новости копейска, выборы главы
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