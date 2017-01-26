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Агентство новостей Доступ 1 26 января 2017 года, 14:14

Глава Катав-Ивановска досрочно ушел в отставку


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В среду, 25 января, глава Катав-Ивановска (Челябинская область) Алексей Бисярин ушел в отставку – мэр написал заявление по собственному желанию по семейным обстоятельствам, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

«О своей отставке Алексей Бисярин объявил вчера на депутатской сессии. Временно исполняющим обязанности главы города назначен его заместитель Иван Норко», – комментирует пресс-секретарь главы Катав-Ивановского района Ирина Чурина.

Отметим, что по информации местных СМИ, 39-летний Бисярин досрочно покинул свой пост из-за постоянной критики по поводу неубранного снега и коммунальных аварий. По его словам,  этот факт не влиял на принятие решения.

«Да, действительно, у главы района были претензии. Но никакого давления на Алексея Бисярина не оказывалось», – добавила Ирина Чурина.

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Теги: отставка, новости катав-ивановска, кадровые перестановки
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