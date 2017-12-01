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Агентство новостей Доступ 1 1 декабря 2017 года, 15:59

«Единая Россия» решила, кому отдать освободившийся мандат в челябинском Заксобрании


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

«Единая Россия» решила, кому отдать мандат в челябинском Заксобрании, освободившийся после перехода Владимира Ушакова на работу в Минстрой, – кандидатура нового депутата должна быть согласована Генсоветом партии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Челябинского регионального отделения.

Напомним, что полномочия Ушакова в статусе депутата областного парламента прекращены с 30 ноября.

Сегодня, 1 декабря, региональный политсовет «ЕР» принял решение предложить избирательной комиссии Челябинской области на освобожденный мандат кандидатуру главного врача Челябинской областной клинической больницы Дмитрия Альтмана, который на выборах депутатов Законодательного Собрания в 2015 году был зарегистрирован в региональном списке кандидатов от партии «Единая Россия» по территориальной группе № 17.

«Решение регионального политсовета будет направлено на согласование в Президиум Генерального Совета партии, затем – в избирательную комиссию Челябинской области», – говорится в сообщении.

Кроме того, 1 декабря принято решение о расширении состава Президиума регионального политического совета Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» с 17 до 20 человек. Согласно решению, в президиум вошли депутат Законодательного Собрания Олег Голиков и уполномоченный по правам предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров, руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Алексей Малофеев.

Теги: заксобрание, единая россия, кадровые перестановки, новости челябинской области
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