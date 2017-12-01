Ушаков назначен и.о. первого замминистра строительства Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Экс-депутат Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Ушаков назначен исполняющим обязанности первого заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу областного Минстроя.

В министерстве Ушаков будет контролировать работу управления строительства, архитектуры и градостроительства, регионального государственного строительного надзора, а также исполнять обязанности министра в его отсутствие.

Владимир Ушаков учился по специальностям «Промышленное и гражданское строительство», «Экономика и управление в строительстве». Прошел переподготовку по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 1987 году поступил на работу в «Трест Магнитострой», где прошел путь от мастера участка до заместителя гендиректора по экономике.

С 1996 по 2004 годы трижды избирался в Собрание депутатов Магнитогорска. С мая 2005 по октябрь 2014 года Ушаков работал в администрации Магнитогорска начальником управления экономики, замглавы города по финансам и экономике. С ноября 2014 года стал руководителем «Синай-Групп» и директором ООО «Синай».

В 2015 году избран депутатом Законодательного Собрания Челябинской области, где возглавил комитет по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. В октябре 2017 года Владимир Ушаков по собственному желанию покинул пост директора компании «Синай» и сосредоточился на законотворческой деятельности.

Депутат досрочно сложил полномочия парламентария на заседании Заксобрания 30 ноября.

Фото пресс-службы Минстроя Челябинской области