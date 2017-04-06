Депутаты горсобрания не приняли отставку главы Каслей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Совет депутатов Каслинского городского поселения (Челябинская область) не принял отставку главы города Юрия Скулыбердина – теперь, чтобы все-таки уйти, чиновник должен отработать на своем посту еще две недели, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«На внеочередном заседании 6 апреля 2017 года прошло голосование, по итогам которого шесть депутатов выступили за отставку Скулыбердина, четыре – против и четверо воздержались. Таким образом, в соответствии с федеральным законодательством Юрий Скулыбердин должен отработать еще две недели, после чего депутаты определят исполняющего обязанности», – объяснил председатель горсовета Михаил Ахлюстин.

Напомним, действующий глава Каслей написал заявление о добровольном сложении полномочий после визита в город губернатора Бориса Дубровского. Местные жители не исключают, что причиной могла стать ситуация с затянувшимся уже почти на пять лет ремонтом насосно-фильтровальной станции.