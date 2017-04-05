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Агентство новостей Доступ 1 5 апреля 2017 года, 10:14

После визита Дубровского в Касли глава города подал в отставку


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Глава Каслей Юрий Скулыбердин подал в отставку – заявление о добровольном сложении полномочий главы муниципалитета депутаты горсобрания рассмотрят в четверг, 6 апреля, на внеочередном заседании, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Свое решение Юрий Скулыбердин принял сразу после визита в город губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Не исключено, что причиной могла стать ситуация с затянувшимся уже почти на пять лет ремонтом насосно-фильтровальной станции, в том числе неправомерное расходование бюджетных средств, срыв сроков и пр.

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Напомним, во время визита в Касли глава региона посетил проблемный объект и пообщался с его коллективом. Реконструкция станции ведется с 2013 года, ее завершение постоянно откладывается, несмотря на то, что средства на решение проблемы выделяются регулярно. Губернатор поручил Минстрою подключиться к вопросу завершения реконструкции, с тем чтобы каслинцы не столкнулись с водной проблемой вновь. Поручение губернатора поставлено на особый контроль, руководство города должно будет регулярно отчитываться о развитии ситуации.

Заявление Скулыбердина об уходе будет рассмотрено депутатами 6 апреля. В случае принятия отставки обязанности главы временно будут переданы заместителю главы либо председателю Совета депутатов.

Ранее без руководителя остался и Каслинский район – депутаты приняли отставку Александра Грачева, который написал заявление после возбуждения в отношении него уголовного дела.

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Теги: вода, отставка, новости каслей, кадровые перестановки, выборы главы
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