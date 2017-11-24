ВНИМАНИЕ. Накануне митингов Навального и СТОП-ГОКа полиция предупредила челябинцев об ответственности

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В выходные дни в Челябинске запланировано проведение митингов и публичных мероприятий – гарнизон челябинской полиции готов к охране порядка и пресечению несанкционированных акций, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

На 25 ноября запланирован митинг активистов движения СТОП-ГОК, выступающих против строительства Томинского горно-обогатительного комбината в Сосновском районе Челябинской области. Мероприятие согласовано с городскими властями и пройдет в сквере Колющенко. В воскресенье, 26 ноября, там же должна состояться встреча с оппозиционером Алексеем Навальным.

Сотрудники полиции напоминает, что акции обязательно должны быть согласованы с властями, а участники митингов и пикетов обязаны соблюдать общественный порядок. Попытки проведения несанкционированных и несогласованных массовых мероприятий и участие в них влекут административную или уголовную ответственность и будут пресекаться.

За нарушение законодательства предусмотрена ответственность в виде штрафов от 10 тыс. рублей для граждан и от 50 тыс. рублей – для юрлиц. За неоднократные нарушения придется заплатить от 600 тыс. до 1 млн рублей. Кроме того, предусмотрена уголовная ответственность в виде обязательных работ и лишения свободы на срок до 5 лет.