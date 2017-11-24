Сб, 25.11.2017, 14:15 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 24 ноября 2017 года, 12:09

ВНИМАНИЕ. Накануне митингов Навального и СТОП-ГОКа полиция предупредила челябинцев об ответственности


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В выходные дни в Челябинске запланировано проведение митингов и публичных мероприятий – гарнизон челябинской полиции готов к охране порядка и пресечению несанкционированных акций, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

На 25 ноября запланирован митинг активистов движения СТОП-ГОК, выступающих против строительства Томинского горно-обогатительного комбината в Сосновском районе Челябинской области. Мероприятие согласовано с городскими властями и пройдет в сквере Колющенко. В воскресенье, 26 ноября, там же должна состояться встреча с оппозиционером Алексеем Навальным

Сотрудники полиции напоминает, что акции обязательно должны быть согласованы с властями, а участники митингов и пикетов обязаны соблюдать общественный порядок. Попытки проведения несанкционированных и несогласованных массовых мероприятий и участие в них влекут административную или уголовную ответственность и будут пресекаться. 

За нарушение законодательства предусмотрена ответственность в виде штрафов от 10 тыс. рублей для граждан и от 50 тыс. рублей – для юрлиц. За неоднократные нарушения придется заплатить от 600 тыс. до 1 млн рублей. Кроме того, предусмотрена уголовная ответственность в виде обязательных работ и лишения свободы на срок до 5 лет.

Теги: полиция, митинг, гу мвд по челябинской области, новости челябинска
© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 581
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 13:38
Дубровский: Мы защитим честное имя Фаткулиной
сегодня, 12:15
Смог накрыл Челябинскую область
сегодня, 09:47
Челябинская конькобежка Фаткулина отстранена от Олимпиад до конца жизни
вчера, 21:56
Итоги матчей КХЛ на Южном Урале 24 ноября
вчера, 17:50
Теперь в 4D: в Челябинск едет легендарная рок-опера «Юнона и Авось»
вчера, 17:26
Агрофирма из Троицка вернула работникам 3 млн зарплаты
вчера, 16:40
Москалюк не смог добиться снятия ареста с доли в «Гринфлайте»
вчера, 16:24
«Цветные паруса экологии»: челябинки продефилируют в платьях из старых газет и пластиковой посуды
вчера, 16:08
ВНИМАНИЕ. Предупреждение об опасном для здоровья смоге в Челябинске продлено на 3 суток
вчера, 15:12
ВАЖНО. Челябинские власти назвали безопасной концентрацию рутения-106 в атмосфере
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сколько времени Ваш ребенок тратит на выполнение домашнего задания?

Подписка на новости

Нажимая на кнопку "Подписаться", вы подтверждаете своё согласие на получение рассылки по E-mail.

Отписаться вы сможете в любой момент.

Прислать новость