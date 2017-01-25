Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Челябинске снизилась на 20%

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области наметилась устойчивая тенденция к снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ – об этом по итогам заседания областного штаба по гриппу заявил первый заместитель главы региона Евгений Редин, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В частности, за четвертую неделю 2017 года зафиксировано снижение заболеваемости в целом по области на 8,6%, в Челябинске – на 20%.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, позитивная тенденция наблюдается среди всех возрастных групп, в том числе, детей до двух лет – на 22%, детей от трех до шести лет – на 16%, школьников от семи до 14 лет – на 22%, взрослых – на 16%.

Тем не менее, в ряде территорий области ситуация остается напряженной, часть школ вновь ушли на карантин. В частности, учебный процесс приостановлен в Южноуральске, Кыштыме, Златоусте, Аргаяшском, Брединском, Варненском и Троицком районах.