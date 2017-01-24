Школы Южноуральска закрываются на карантин с 25 января

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Школы Южноуральска (Челябинская область) с 25 января 2017 года приостанавливают учебный процесс из-за роста числа заболевших ОРВИ и гриппом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Областной штаб по профилактике гриппа и ОРВИ определил приостановить занятия в образовательных учреждениях Южноуральского городского округа с завтрашнего дня, в связи с ростом числа заболевших», – говорится в сообщении пресс-службы губернатора.

Напомним, с 25 января на вынужденные каникулы также отправляются школьники Кыштыма. Учебный процесс продолжится только в восьмой школе поселка Тайгинка и в девятой – на Слюдоруднике.

Занятия отменены также в Златоусте, Аргаяшском, Брединском, Варненском и Троицком и ряде других районах.

Между тем, медики отмечают, что в целом в Челябинской области «наметилась тенденция к снижению заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом».