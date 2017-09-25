Власти оценили работу Центра планирования семьи ГБ № 2 в Магнитогорске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Вице-губернатор Челябинской области Евгений Редин и глава Магнитогорска Сергей Бердников высоко оценили работу Центра планирования семьи и репродукции человека горбольницы № 2 в ходе визита в бывшее заброшенное здание на улице Труда, 36 в городе металлургов.

Напомним, что еще три года назад в этом помещении царило запустение. Осенью 2014 года по решению руководства региона строение было передано управлению здравоохранения Магнитогорска, после чего перешло в оперативное управление МАУЗ «Городская больница № 2». После серьезного ремонта в оборудованные помещения переехали три структурных подразделения медучреждения: Центр планирования семьи и репродукции человека (ЦПС), Центр медицинской реабилитации и поликлиника профилактических осмотров. Сегодня они успешно работают, оказывая полный спектр медицинской помощи по своим направлениям.

С работой подразделений 22 сентября ознакомились первый вице-губернатор Челябинской области Евгений Редин, глава Магнитогорска Сергей Бердников, его зам по социальным вопросам Александр Хохлов и начальник Горздрава Елена Симонова. Экскурсию для гостей провел главный врач второй городской больницы Артем Черепанов.

Гости осмотрели кабинеты врачей и УЗИ-диагностики, современную операционную, отделение дневного стационара. Заглянули в физиотерапевтическое отделение, включающее в себя кабинет общей и лазерной терапии. Отдельное внимание уделили лаборатории Центра планирования семьи. Современное профильное оборудование клинико-диагностической лаборатории позволяет определять патологии репродуктивной и мочеполовой мужской и женской систем на основе высокоточных биохимических и гормональных тестов, находить генетические причины бесплодия и невынашивания беременности.

«Сегодня мы уже обработали 180 тестов, но для одного дня работы это не предел», – пояснила врач КДЛ Мария Бревнова.

Градоначальник поинтересовался, почему при таком объеме в коридорах не видно пациентов. Заведующая ЦПС Валентина Татарченко пояснила, что поток посетителей регулируется качественной работой регистратуры: «Мы осуществляем прием по предварительной записи, что позволяет избежать очередей. Каждый записанный к врачу или на обследования попадает строго в определенное время без дополнительного ожидания».

«Структурное подразделение полностью готовит пациентов: с момента обращения и до получения ЭКО. Такая специфика позволяет выделить ЦПС второй городской больницы Магнитогорска в единственное и уникальное направление на всем юге Челябинской области», – отметил, подводя итоги визита, вице-губернатор Евгений Редин, добавив, что руководству учреждения следует приложить все усилия для дальнейшего развития данного направления.