Пн, 25.09.2017, 15:24 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяМедицина
Агентство новостей Доступ 1 25 сентября 2017 года, 14:20

Власти оценили работу Центра планирования семьи ГБ № 2 в Магнитогорске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Вице-губернатор Челябинской области Евгений Редин и глава Магнитогорска Сергей Бердников высоко оценили работу Центра планирования семьи и репродукции человека горбольницы № 2 в ходе визита в бывшее заброшенное здание на улице Труда, 36 в городе металлургов.

Напомним, что еще три года назад в этом помещении царило запустение. Осенью 2014 года по решению руководства региона строение было передано управлению здравоохранения Магнитогорска, после чего перешло в оперативное управление МАУЗ «Городская больница № 2». После серьезного ремонта в оборудованные помещения переехали три структурных подразделения медучреждения: Центр планирования семьи и репродукции человека (ЦПС), Центр медицинской реабилитации и поликлиника профилактических осмотров. Сегодня они успешно работают, оказывая полный спектр медицинской помощи по своим направлениям.

С работой подразделений 22 сентября ознакомились первый вице-губернатор Челябинской области Евгений Редин, глава Магнитогорска Сергей Бердников, его зам по социальным вопросам Александр Хохлов и начальник Горздрава Елена Симонова. Экскурсию для гостей провел главный врач второй городской больницы Артем Черепанов.

Гости осмотрели кабинеты врачей и УЗИ-диагностики, современную операционную, отделение дневного стационара. Заглянули в физиотерапевтическое отделение, включающее в себя кабинет общей и лазерной терапии. Отдельное внимание уделили лаборатории Центра планирования семьи. Современное профильное оборудование клинико-диагностической лаборатории позволяет определять патологии репродуктивной и мочеполовой мужской и женской систем на основе высокоточных биохимических и гормональных тестов, находить генетические причины бесплодия и невынашивания беременности.

«Сегодня мы уже обработали 180 тестов, но для одного дня работы это не предел», – пояснила врач КДЛ Мария Бревнова.

Градоначальник поинтересовался, почему при таком объеме в коридорах не видно пациентов. Заведующая ЦПС Валентина Татарченко пояснила, что поток посетителей регулируется качественной работой регистратуры: «Мы осуществляем прием по предварительной записи, что позволяет избежать очередей. Каждый записанный к врачу или на обследования попадает строго в определенное время без дополнительного ожидания».

«Структурное подразделение полностью готовит пациентов: с момента обращения и до получения ЭКО. Такая специфика позволяет выделить ЦПС второй городской больницы Магнитогорска в единственное и уникальное направление на всем юге Челябинской области», – отметил, подводя итоги визита, вице-губернатор Евгений Редин, добавив, что руководству учреждения следует приложить все усилия для дальнейшего развития данного направления.

Теги: медицина, новости магнитогорска, горбольница
© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 589
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Медицина»

сегодня, 12:42
18+ В честь Дня контрацепции 98 южноуральцев сдали тест на ВИЧ
сегодня, 12:13
Более 2,6 тыс. челябинцев привились от гриппа в семи ТРК
сегодня, 10:48
Челябинские врачи провели уникальную реконструкцию позвоночника
22 сентября, 12:33
От гриппа привиты 400 тыс. южноуральцев
21 сентября, 17:52
В Челябинской областной больнице научились лечить от бессонницы и ночных кошмаров
21 сентября, 15:38
ВНИМАНИЕ. Медики научат челябинцев спасать жизни
20 сентября, 17:42
Южноуральские хирурги заменили сердечный клапан через надрез длиной 6 см
19 сентября, 12:48
ВАЖНО. Минздрав расширит охват вакцинацией от гриппа в Челябинске
18 сентября, 11:12
ВАЖНО. В трех ТРК Челябинска пройдет массовая вакцинация от гриппа
15 сентября, 10:33
Парк скорых на Южном Урале пополнят 70 машин
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Согласны ли Вы с тем, что людей с ВИЧ нужно лечить принудительно?

Подписка на новости

Нажимая на кнопку "Подписаться", вы подтверждаете своё согласие на получение рассылки по E-mail.

Отписаться вы сможете в любой момент.

Прислать новость