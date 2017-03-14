В ДГБ № 1 Челябинска начала работу новая спелеоклиматическая комната

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Детской городской клинической больнице № 1 Челябинска начала работу новая сильвинитовая спелеоклиматическая комната и завершилась реконструкция бассейна, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Бассейн отвечает самым высоким современным требованиям гигиены и комфорта: здесь есть удобные раздевалки, массажные столы, увеличено число ванн, смонтирована отличная вентиляция», – говорится в сообщении.

Новая спелеоклиматическая комната готова принять первых пациентов, нуждающихся в профилактике легочных и сердечно-сосудистых заболеваний, аллергий, а также в реабилитации после пневмоний и бронхитов, обострений бронхиальной астмы.

«За один сеанс, который продолжается 30-45 минут, здесь могут оздоравливаться пять детей. Во время лечения они могут смотреть мультики, слушать музыку или просто наслаждаться переливающейся разными цветами светодиодной подсветкой, установленной за прозрачной плиткой из соли», – отмечается в сообщении.

На реконструкцию бассейна и создание спелеоклиматической комнаты из бюджета города было выделено 2,6 млн рублей. Больница вложила более 700 тыс. рублей.

Детский бассейн для обучения плаванию детей с одного месяца до трех лет работает уже 26 лет. Но до сих пор не было возможности провести там ремонт, говорится в сообщении.

По словам главврача ДГКБ № 1 Чеслава Ведома, возможность научиться плавать в раннем детстве, пройти курс спелеоклиматотерапии предоставляется не только пациентам, прикрепленным к медучреждению. С направлением от врача здесь принимают малышей со всего города.