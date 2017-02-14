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Агентство новостей Доступ 1 14 февраля 2017 года, 09:17

Три школы и 105 классов закрыты на карантин по ОРВИ и гриппу в Челябинской области


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Три школы и 105 классов закрыты на карантин по ОРВИ и гриппу в Челябинской области – такие данные по состоянию на 13 февраля приводит региональное управление Роспотребнадзора, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«С 6 по 12 февраля в области зарегистрировано 32,7 тыс. случаев ОРВИ, у 47 заболевших клинически подтвержден грипп. Превышение эпидпорога отмечено только среди школьников – на 21%», – говорится в сообщении.

Рост заболеваемости ОРВИ сохраняется в 11 муниципалитетах, превышение порогов – в 30-ти.

В Челябинске за указанный период с симптомами ОРВИ к врачам обратились 13,2 тыс. горожан, уровень заболеваемости ниже порогового на 11,7%.

По данным лабораторных исследований, заболеваемость острыми респираторными инфекциями обусловлена циркуляцией как вирусов гриппа А (Н3N2), так и вирусами гриппа В, парагриппа, аденовирусной и респираторно-синцитиальной инфекции.

«На 13 февраля частично приостановлен учебный процесс в трех школах и 105 классах в 13 муниципальных образованиях, а также двух дошкольных учреждениях и четырех группах трех детсадов», – уточнили в ведомстве.

Там отметили, что несмотря на снижение, уровень заболеваемости ОРВИ в Челябинской области остается высоким. В медицинских и социальных организациях действуют противоэпидемические мероприятия.

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Теги: орви, эпидемия гриппа, отмена занятий, новости челябинска
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