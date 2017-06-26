Скончался водитель скорой, разорванной после столкновения с Mercedes

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Нагайбакской ЦРБ (Челябинская область) скончался водитель машины скорой помощи, столкнувшейся с Mercedes, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, авария произошла 25 июня, около 10 часов утра, на 155-м километре автодороги Южноуральск – Магнитогорск. Водитель Mercedes, совершил столкновение с двигавшейся попутно каретой скорой помощи. Автомобили выехали за пределы проезжей части, где иномарка загорелась, а скорая оказалась буквально разорвана на части.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, водитель был госпитализирован с тяжелой травмой живота и черепно-мозговой травмой. В тот же день в Фершампенуаз выехал хирург ЧОКБ, который провел мужчине экстренную операцию. Однако врачи оказались бессильны.

Добавим, фельдшер скорой получил черепно-мозговую травму, перелом ключицы и ребра, остается в состоянии средней степени тяжести.

Виновник же ДТП, 47-летний житель Нагайбакского района, отделался переломом голени. Причем, травма даже не помешала ему скрыться с места автокатастрофы. Мужчина был разыскан через несколько часов.