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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 25 июня 2017 года, 19:40

Mercedes вытолкнул скорую с дороги и загорелся под Магнитогорском


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Нагайбакском районе (Челябинская область) устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием скорой помощи, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка полиции.

Авария произошла около 10 часов утра в воскресенье, 25 июня, на 155-м километре автодороги Южноуральск – Магнитогорск. «По предварительным данным, водитель Mercedes, совершил столкновение с двигавшейся попутно каретой скорой помощи. Автомобили выехали за пределы проезжей части, где иномарка загорелась», – рассказали в полиции.

Виновник аварии, не дожидаясь приезда инспекторов ДПС, покинул место происшествия, но через несколько часов был разыскан сотрудниками полиции. Им оказался 47-летний житель Нагайбакского района. Врачи диагностировали у него перелом правой голени.

Также в результате столкновения пострадали водитель и фельдшер скорой помощи, которые с травмами различной степени тяжести доставлены районную больницу села Фершампенуаз.

В настоящее время сотрудниками полиции изучаются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото из группы «На дорогах Магнитки» в соцсети

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Теги: дтп на трассе, новости нагайбакского района, дтп со скорой
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