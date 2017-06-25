Mercedes вытолкнул скорую с дороги и загорелся под Магнитогорском

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Нагайбакском районе (Челябинская область) устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием скорой помощи, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка полиции.

Авария произошла около 10 часов утра в воскресенье, 25 июня, на 155-м километре автодороги Южноуральск – Магнитогорск. «По предварительным данным, водитель Mercedes, совершил столкновение с двигавшейся попутно каретой скорой помощи. Автомобили выехали за пределы проезжей части, где иномарка загорелась», – рассказали в полиции.

Виновник аварии, не дожидаясь приезда инспекторов ДПС, покинул место происшествия, но через несколько часов был разыскан сотрудниками полиции. Им оказался 47-летний житель Нагайбакского района. Врачи диагностировали у него перелом правой голени.

Также в результате столкновения пострадали водитель и фельдшер скорой помощи, которые с травмами различной степени тяжести доставлены районную больницу села Фершампенуаз.

В настоящее время сотрудниками полиции изучаются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото из группы «На дорогах Магнитки» в соцсети