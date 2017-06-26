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Агентство новостей Доступ 1 26 июня 2017 года, 11:08

Водитель скорой, разорванной в ДТП с Mercedes, находится на ИВЛ


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Водитель и фельдшер скорой помощи, пострадавшие в крупном ДТП с участием Mercedes под Магнитогорском, сейчас находятся в Нагайбакской центральной районной больнице, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Челябинской области.

«Состояние фельдшера расценивается как средней степени тяжести – мужчина получил черепно-мозговую травму, перелом ключицы и ребра. Сейчас решается вопрос о его переводе в Челябинскую областную больницу», – сообщили в ведомстве.

Водитель – в тяжелом состоянии, находится в реанимации на искусственной вентиляции легких. У него тяжелая травма живота и закрытая черепно-мозговая травма. В воскресенье, 25 июня, хирург ЧОКБ выехал на место и провел водителю операцию. Переводить пациента в Челябинск пока не будут.

Напомним, авария произошла 25 июня, около 10 часов утра, на 155-м километре автодороги Южноуральск – Магнитогорск. Водитель Mercedes, совершил столкновение с двигавшейся попутно каретой скорой помощи. Автомобили выехали за пределы проезжей части, где иномарка загорелась. Виновник ДТП, 47-летний житель Нагайбакского района, не дожидаясь приезда инспекторов ДПС, покинул место происшествия, несмотря на то, что у него была сломана нога. Через несколько часов был разыскан сотрудниками полиции.

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Теги: дтп на трассе, новости нагайбакского района, дтп со скорой
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