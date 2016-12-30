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Агентство новостей Доступ 1 30 декабря 2016 года, 10:39

Российские ученые придумали таблетку для защиты печени от алкоголя


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Ученые Института регенеративной медицины Первого Московского государственного медицинского университета разработали таблетку, способную уберечь печень от токсического воздействия и восстановить пораженный орган,– клинические исследования препарата планируют начать в 2017 году, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам руководителя отдела передовых клеточных технологий Алексея Люндупа, его коллеги сумели разработать природный пептидный препарат, полученный из печени неонатального поросенка, который позволяет сохранять орган даже при тяжелейших повреждениях.

«Специалисты выбрали самые тяжелые модели повреждения печени: токсические и хирургические, которые обычно приводят к гибели животных. Оказалось, что этот пептидный препарат сохраняет жизнь таким животным. Печень начинает восстанавливаться, и животные не погибают», – цитирует ученого газета «Известия».

По словам Алексея Люндупа, для самых тяжелых случаев повреждения печени препарат будет изготавливаться в инъекционной форме и доставляться непосредственно в поврежденный орган. Для менее критических форм разработают таблетку, которую нужно будет принимать в ситуациях повышенной нагрузки на печень: токсические лекарственные средства, алкогольные продукты. Предполагается, что препарат будет выпущен в форме капсулы.

Разработчик препарата, заведующая отделом регенеративной хирургии печени и поджелудочной железы Сеченовского университета Татьяна Дюжева добавила, что, в первую очередь, новый препарат позволит бороться с печеночной недостаточностью при больших операциях на печени. Это, в основном, опухоли, при которых в результате резекции удаляют большой объем органа. Второе направление, где будет применяться препарат, это все диффузные токсические поражения. Речь идет о гепатитах, а также об алкогольных интоксикациях, при которых печень сильно повреждается.

По словам разработчиков, уже подготовлен лабораторный технологический регламент получения препарата. А в 2017 году планируется начать клинические исследования препарата в инъекционной форме для оценки безопасности и эффективности его применения.

Таблетка же, которая позволит сохранять печень при ее различных токсических повреждениях, появится в течение 3-5 лет, ученым еще нужно провести доклинические испытания этой формы.

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Теги: медицина, ученые, вирусный гепатит, печень
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