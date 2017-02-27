На Южном Урале построят центры по сбору крови и производству плазмы

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На Южном Урале построят центры по сбору крови и производству плазмы – данные проекты готова реализовать в Челябинской области Национальная иммунологическая компания, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

На Российском инвестиционном форуме в Сочи состоялась встреча губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и гендиректора АО «Национальная иммунобиологическая компания» Марьям Хубиевой. Стороны обсудили перспективы создания в Челябинской области центров по сбору крови и производству плазмы, а также совместно с Ростехом и компанией Siemens – лаборатории для медицинских анализов с применением наиболее актуальных технологий в области медицины и здравоохранения.

«Южный Урал сегодня многоотраслевой регион, который постоянно нарабатывает новые компетенции, имеет кадровый задел для реализации инвестпроектов, в том числе в медицине. В частности, начата большая работа по созданию на базе наших наукоградов специализированного кластера по ядерной медицине», – отметил Борис Дубровский.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 27-28 февраля при участии председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Ранее южноуральский губернатор встретился с руководителем казахстанского инвестхолдинга «Байтерек».

Акционерное общество «Национальная иммунобиологическая компания» учреждена в составе государственной корпорации «Ростех» в 2013 году в качестве управляющей организации для формирования холдинговой компании в области разработки и производства иммунобиологической продукции.



Цель создания холдинга – обеспечение независимости РФ от импорта лекарственных препаратов, в особенности иммунобиологических препаратов и препаратов для лечения инфекционных заболеваний за счет развития собственных производственных и научных компетенций.



Развитие компании осуществляется на пяти основных сегментах фармацевтического рынка:



- вакцины Национального календаря профилактических прививок (НКПП);

- противотуберкулезные лекарственные препараты;

- препараты крови;

- лекарственные препараты для лечения ВИЧ и гепатитов;

- инсулины и его аналоги.



В состав холдинга входят такие производственные предприятия, как НПО «Микроген», ООО «ФОРТ», ОАО «Синтез». В планах создание ряда совместных предприятий с партнерами в целях обеспечения трансфера технологий и организации производства лекарственных препаратов в условиях полного цикла, включая фармацевтические субстанции. Общий объем инвестиций в развитие производств в рамках стратегии до 2020 года составит 25 млрд рублей. Планируемый общегодовой объем выручки холдинга в 2020 году – около 40 млрд рублей.