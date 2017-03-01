На ММК стартовала лечебно-профилактическая программа «Спина без боли-2017»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Медики здравпунктов Магнитогорского меткомбината (ОАО»ММК», Челябинская область) начали реализацию лечебно-профилактической программы «Спина без боли-2017» – она охватит, в первую очередь, работников, состоящих на учете с проблемами в шейно-грудном и пояснично-крестцовом отделах позвоночника или находящихся в группе профессионального риска по условиям производственного процесса, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

В листопрокатном цехе № 11, которому летом исполнится шесть лет, программа реализуется третий год подряд. Несмотря на то, что коллектив в новом цехе молодой, средний возраст работников здесь – 34 года, желающих принять участие в проекте предостаточно.

Программа рассчитана на четыре недели. Участниками первого этапа стали 20 человек. Все начинается с врачебных консультаций. В числе процедур – ручной массаж и электромассаж с помощью кровати «Армед-релакс», физиолечение ультразвуком, СМТ-терапия и другое. Предусмотрен и прием таблетированных препаратов по назначению невролога и терапевта.

Самая распространенная проблема, с которой сталкиваются медики, остеохондроз. Лечебный процесс организован с учетом рабочих графиков их пациентов. Люди приходят и перед работой, и после, и в выходной, и в обеденный перерыв.

В прошлом году медики пролечили по этой программе 440 работников ММК. План на 2017 – более 2 тыс. человек.

«Спина без боли» не единственная медицинская программа на комбинате. Руководство Магнитогорского металлургического комбината и Центральной медико-санитарной части увеличило денежные затраты на реализацию лечебно-профилактических программ, действующих на промплощадке. Так, в период вакцинации от гриппа было привито 9 тыс. человек, вдвое больше, чем годом ранее.