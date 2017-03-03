Лекарство от всех видов рака в России появится через 3-4 года

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В России разработали препарат от всех видов и стадий злокачественных опухолей – доклинические испытания, которые могут совершить революцию в мире онкологии, проводит институт Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Наш препарат имеет рабочее название "Белок теплового шока" – по основному действующему веществу. Это молекула, которая синтезируется любыми клетками организма человека в ответ на различные стрессорные воздействия», – рассказал «Известиям» заместитель директора ФМБА, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Андрей Симбирцев.

По словам ученого, этот белок помогает клетке показывать свои опухолевые антигены иммунной системе и тем самым усиливает противоопухолевый иммунный ответ. Эксперименты показали, что в большинстве случаев курсовое введение разработанного препарата приводило к полному излечению даже на поздних стадиях. Принципиально новое средство против злокачественных опухолей было получено с помощью биотехнологий и космического эксперимента, который был проведен в 2015 году на МКС.

«Дело в том, что для рентгеноструктурного анализа действия белка необходимо сформировать из него сверхчистый кристалл. Однако в условиях земного притяжения получить его невозможно – белковые кристаллы растут неравномерно. Родилась идея вырастить кристаллы в космосе», – пояснил Симбирцев.

Ожидается, что новое лекарство с учетом финальной стадии доклинических исследований станет доступно пациентам через 3-4 года. Тем не менее, этот вопрос целиком зависит от того, удастся ли ученым найти источник финансирования.