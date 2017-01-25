ВНИМАНИЕ. Карантин по ОРВИ и гриппу в Южноуральске – УТОЧНЕНИЕ

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Администрация Южноуральска (Челябинская область) уточнила дату приостановки учебного процесса в школах города – детей отправляют на карантин с 26 января (а не с 25-го, как сообщалось ранее), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на постановление мэрии.

«С 26.01.2017 по 31.01.2017 в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования приостановлен учебный процесс в связи с принятием постановления администрации Южноуральского городского округа "О проведении мероприятий по предупреждению распространения заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом на территории городского округа"», – говорится в документе.

Напомним, с 25 января на вынужденные каникулы отправлены школьники Кыштыма. Учебный процесс продолжается только в восьмой школе поселка Тайгинка и в девятой – на Слюдоруднике. Занятия отменены также в Златоусте, Аргаяшском, Брединском, Варненском и Троицком и ряде других районах.

Вместе с тем, медики отмечают, что в целом в Челябинской области «наметилась тенденция к снижению заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом».