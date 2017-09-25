Пн, 25.09.2017, 13:28 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяМедицина
Агентство новостей Доступ 1 25 сентября 2017 года, 12:13

Более 2,6 тыс. челябинцев привились от гриппа в семи ТРК


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В семи крупнейших ТРК Челябинска в субботу, 23 сентября, прививку от гриппа поставили 2,65 тыс. человек – акцию «Грипп – знай врага в лицо!» собираются повторить в ближайшее время, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Глава Горздрава Наталья Горлова сообщила, что в 2017 году привить от гриппа планируется 40% горожан. «Прививки нужно ставить всем, за исключением тех, кто страдает резкими заболеваниями. Нужно прививаться деткам в возрасте от полугода, пенсионерам и беременным, а также тем, кто болеет астмой или страдает повышенным давлением. Как показывают наблюдения, в реанимацию с тяжелыми последствиями попадают те, кто не поставил прививку от гриппа. За последние пять лет не было ни одного летального случая среди привитых пациентов», – отметила Горлова.

По словам главы Горздрава, акцию в ТРК планируют продлить, чтобы сделать прививки доступными для работающего населения. Рассматривается вариант вакцинации не только в торговых центрах, но в в поликлиниках по субботам. 

Прививки в этом году планируется поставить 1,3 млн южноуральцев, уточнили в пресс-службе областного Минздрава. «Чем больше жителей области привьется, тем более благоприятно мы переживем эпидемию. Акция в ТРК организована специально для тех, кому неудобно в течение рабочей недели посетить поликлинику, кому сложно найти время на вакцинацию. К акции присоединились все территории Челябинской области», – отметила начальник управления организации медпомощи Людмила Подлубная.

По словам специалистов, в этом году челябинцы активнее прививаются от гриппа. Прошлогодняя акция за два дня работы в четырех комплексах охватила 2,2 тыс. человек.

ЧТО ДЕЛАТЬ, чтобы не простудиться осенью

Напомним, грипп опасен своими осложнениями, а в отдельных случаях болезнь может закончиться смертельным исходом. В 2015 году зафиксировано восемь смертей от осложнений после гриппа, в 2016 году летальных исходов не было. Серьезных последствий удалось избежать, потому что циркулировала обычная сезонная инфекция. В этом году медики ожидают вспышки «свиного» гриппа и настоятельно рекомендуют не отказываться от вакцинации.

Фото пресс-службы Минздрава Челябинской области

Теги: грипп, минздрав, горздрав, эпидемия гриппа, прививки, вакцинация
© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 589
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Медицина»

сегодня, 12:42
18+ В честь Дня контрацепции 98 южноуральцев сдали тест на ВИЧ
сегодня, 10:48
Челябинские врачи провели уникальную реконструкцию позвоночника
22 сентября, 12:33
От гриппа привиты 400 тыс. южноуральцев
21 сентября, 17:52
В Челябинской областной больнице научились лечить от бессонницы и ночных кошмаров
21 сентября, 15:38
ВНИМАНИЕ. Медики научат челябинцев спасать жизни
20 сентября, 17:42
Южноуральские хирурги заменили сердечный клапан через надрез длиной 6 см
19 сентября, 12:48
ВАЖНО. Минздрав расширит охват вакцинацией от гриппа в Челябинске
18 сентября, 11:12
ВАЖНО. В трех ТРК Челябинска пройдет массовая вакцинация от гриппа
15 сентября, 10:33
Парк скорых на Южном Урале пополнят 70 машин
12 сентября, 09:59
Челябинские врачи внедрили революционную технологию диагностирования сужения сосудов
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Согласны ли Вы с тем, что людей с ВИЧ нужно лечить принудительно?

Подписка на новости

Нажимая на кнопку "Подписаться", вы подтверждаете своё согласие на получение рассылки по E-mail.

Отписаться вы сможете в любой момент.

Прислать новость