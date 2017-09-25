Более 2,6 тыс. челябинцев привились от гриппа в семи ТРК

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В семи крупнейших ТРК Челябинска в субботу, 23 сентября, прививку от гриппа поставили 2,65 тыс. человек – акцию «Грипп – знай врага в лицо!» собираются повторить в ближайшее время, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Глава Горздрава Наталья Горлова сообщила, что в 2017 году привить от гриппа планируется 40% горожан. «Прививки нужно ставить всем, за исключением тех, кто страдает резкими заболеваниями. Нужно прививаться деткам в возрасте от полугода, пенсионерам и беременным, а также тем, кто болеет астмой или страдает повышенным давлением. Как показывают наблюдения, в реанимацию с тяжелыми последствиями попадают те, кто не поставил прививку от гриппа. За последние пять лет не было ни одного летального случая среди привитых пациентов», – отметила Горлова.

По словам главы Горздрава, акцию в ТРК планируют продлить, чтобы сделать прививки доступными для работающего населения. Рассматривается вариант вакцинации не только в торговых центрах, но в в поликлиниках по субботам.

Прививки в этом году планируется поставить 1,3 млн южноуральцев, уточнили в пресс-службе областного Минздрава. «Чем больше жителей области привьется, тем более благоприятно мы переживем эпидемию. Акция в ТРК организована специально для тех, кому неудобно в течение рабочей недели посетить поликлинику, кому сложно найти время на вакцинацию. К акции присоединились все территории Челябинской области», – отметила начальник управления организации медпомощи Людмила Подлубная.

По словам специалистов, в этом году челябинцы активнее прививаются от гриппа. Прошлогодняя акция за два дня работы в четырех комплексах охватила 2,2 тыс. человек.

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Напомним, грипп опасен своими осложнениями, а в отдельных случаях болезнь может закончиться смертельным исходом. В 2015 году зафиксировано восемь смертей от осложнений после гриппа, в 2016 году летальных исходов не было. Серьезных последствий удалось избежать, потому что циркулировала обычная сезонная инфекция. В этом году медики ожидают вспышки «свиного» гриппа и настоятельно рекомендуют не отказываться от вакцинации.

Фото пресс-службы Минздрава Челябинской области