ВАЖНО. ЧТО ДЕЛАТЬ, чтобы не простудиться осенью

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На улице прохладно, сыро, промозгло – самая «сопливая» погода. Неудивительно, что в общественном транспорте все чаще слышатся покашливания, а коллеги по работе один за другим уходят на больничный. Сегодня в рубрике ЧТО ДЕЛАТЬ Агентства новостей «Доступ» – простая и полезная инструкция о том, как не подхватить простуду в сентябре.

ШАГ 1. Укрепляйте иммунитет

Как бы вы ни относились к свежим фруктам и овощам, они очень хорошо способствуют укреплению иммунитета, а это, в свою очередь, поможет не заболеть ОРВИ и гриппом. Прививки, спорт, правильное питание, специальные витаминные курсы – все это, или хотя бы часть, рекомендуется делать.

Первые звоночки ослабевания здоровья мы обычно не замечаем. Вот признаки ослабевающего иммунитета, которые нельзя оставлять без внимания:



- частые респираторно-простудные и вирусные заболевания: если дети болеют более четырех раз в год, взрослые – два-три раза;

- ОРВИ с длительным и тяжелым течением;

- стойкие гнойничковые поражения кожи, рецидивирующие гнойно-септические хирургические инфекции мягких тканей (фурункулы, флегмоны, карбункулы, абсцессы);

- увеличение лимфатических узлов;

- грибковое поражение ногтей, кожи и слизистых оболочек (онихомикоз, кандидоз);

- туберкулезная инфекция в любых формах и проявлениях;

- стойкие к лечению и постоянно рецидивирующие болезни дыхательных путей, носовых пазух, мочевыделительной системы;

- плохо заживают любые раны;

- общая слабость, бледность кожных покровов и сниженная сопротивляемость к любым внешним воздействиям.

ШАГ 2. Всегда следите за гигиеной

Привычка, к которой нас приучают с детского сада. Мойте руки после улицы и в течение дня, не трогайте руками нос и рот, и риски слечь на неопределенное время уменьшатся.

ШАГ 3. Как можно меньше контактируйте с больными

А лучше вообще исключить такие встречи. Массовых скоплений людей, по возможности, лучше избегать. Если же какой-то умник пришел на работу с температурой, то лучше его отправить домой. Если же у вас больной дома, стоит отправить его в отдельную комнату.

ШАГ 4. Сделайте прививку

По статистике, те, кто в конце осени сделал прививку от ОРВИ, зимой болеть не будут. Такие прививки школьникам делают бесплатно, ну, а взрослый может пойти в поликлинику по месту жительства и привиться платно – стоит эта процедура копейки, но сохранит вам много денег и нервов в будущем.

Сегодня, 23 сентября в семи ТРК Челябинска развернутся площадки профилактической акции «Грипп – знай врага в лицо!» – на них, в том числе, можно будет получить прививку от инфекции.