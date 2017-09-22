От гриппа привиты 400 тыс. южноуральцев

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Прививки от гриппа поставили более 400 тыс. жителей Челябинской области – осенью планируется вакцинировать 1,3 млн южноуральцев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу областного Роспотребнадзора.

Бесплатно прививаются дети в возрасте от 6 месяцев, медработники, сотрудники школ и детсадов, призывники, беременные, пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями. Остальные могут поставить прививку на свой счет или средства работодателя.

По наблюдениям, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Челябинской области и южноуральской столице обычно значительно превышает среднероссийские показатели. Ежегодно в области ОРВИ заболевает около 1 млн жителей – почти 30% населения.

В Роспотребнадзоре напоминают, что грипп опасен своими осложнениями – отитом, бронхитом и пневмонией. В некоторых случаях возможен летальный исход. Наиболее эффективным методом защиты от гриппа является вакцинация.

Пока ситуация в регионе оценивается как неэпидемическая. Тем не менее, уровень заболеваемости превысил прошлогодний показатель на 40%, но не дотягивает до эпидпорога на 24%. Случаи заболевания гриппом не зарегистрированы.

Напомним, что в этом году медики ожидают распространения вируса высокопатогенного «свиного» гриппа и рекомендуют родителям не отказываться от прививок в школах. Массовая вакцинация челябинцев пройдет 23 сентября в крупнейших ТРК города.

Добавим, в ряде регионов РОссии отмечена межвидовая передача вируса гриппа А/Н5N8 («птичьего» гриппа) человеку, в связи с чем главный санитарный врач по Челябинской области потребовал обязательной вакцинации сотрудников птицеводческих предприятий и зоопарков.