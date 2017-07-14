Составят ли IT-компании конкуренцию банкам в скором будущем?

Комментирует ситуацию директор инвестиционной компании БКС Премьер в Челябинске Илья Рощупкин.

- Илья, согласны Вы с утверждением, что роль банков сегодня ослабляется. IT-компании, которые изначально не были банками, сегодня все больше перенимают их функции и сервисы. И есть ли будущее у банков без интеграции с крупными IT-игроками?

- Действительно, роль IT в банковском деле выросла многократно за последние годы: это и хранение данных, и дистанционные каналы обслуживания, и качественный клиентский сервис. Уже активно обсуждается применение технологии блокчейн. Но речь тут идет, скорее, о создании своего рода экосистем, выгодных для всех сторон, которые были задействованы в их создании. Так, банки с помощью IT-решений все чаще интегрируют в свои сайты и приложения новые функции, например, обмена валют или покупки акций. Таким образом, будущее есть, прежде всего, у тех банков, кто использует эту синергию с IT-сектором максимально эффективно.

- Можно ли «цифровой банк» уже назвать банком будущего? Какие у него преимущества, а есть ли минусы в дистанционной работе с клиентами? Какие факторы препятствуют быстрому прорыву в технологиях банкинга?

- Преимущества «цифрового банка» очевидны: вы не стоите в очередях, можете совершать массу операций, не выходя из дома, например, открыть вклад или оплатить штраф, бережете время и нервы. Вместе с тем, дистанционные каналы обслуживания не способны полностью заменить офис, эти две концепции лишь дополняют друг друга. Очевидно, что универсального дистанционного решения для всех сегментов клиентов и для всех продуктов не существует. В основе продаж лежит доверие клиента к банку, а оно формируется главным образом во время личного общения с сотрудниками банка. Личное общение – особенно важный элемент при работе с корпоративными клиентами, представителями бизнеса.

Основное препятствие к развитию удаленных каналов связано с безопасностью таких операций, и прежде всего, это более точная, идентификация пользователя, когда со стопроцентной вероятностью можно сказать, что банковскую операцию выполняет именно тот человек, который назвался таким именем, и делает это он без принуждения извне. Тема безопасности – это главная тема удаленных каналов (и главный тормозящий момент в их развитии), которая проходит наравне с темой развития самих каналов удаленного взаимодействия и обеспечения их безопасности. Постоянно появляются новые способы идентификации и обеспечения безопасности этих каналов и так же постоянно находятся способы их обойти.

- Какие технологии станут доступны через год-два? Какие через 5 лет?

- Уже в ближайшие год-два могут появиться новые средства идентификации, позволяющие однозначно идентифицировать клиента. В повседневный обиход начнут входить умные часы, уже идут эксперименты c очками дополненной реальности. Все эти технологические новинки придают дальнейший импульс развитию дистанционных каналов. Не стоит на месте и подход к продуктам и обслуживанию. Все упрощается и подстраивается под клиента. В результате через 5 лет банки сильно изменятся. Не удивлюсь, если для покупки в магазине потребуется посмотреть в очках на код товара и на часах подтвердить покупку.

- Какое место в транзакциях займет электронная валюта?

- Про будущее биткоина и подобных валют, несмотря на текущий ажиотаж, пока трудно сказать что-то однозначное. То, что мы видим сейчас, может оказаться очередным пузырем, о чем предупреждают многие эксперты. Операции с крипотвалютами проводятся на различных интернет-площадках со всеми вытекающими проблемами надежности и защищенности. Другое дело – сама по себе технология блокчейн. Ее применение в банковской сфере позволит значительно повысить эффективность финансовых услуг, прозрачность рынка, откроет новые возможности в хранении и передаче информации.

- Насколько согласуется действующее законодательство с ожиданиями клиентов от банка (обеспечение безопасности и легкости мобильного банкинга, уход от пластика, расширение операций, проводимых с устройств, статус цифровой подписи физлица и т.д.)?

- Нужно признать, что за последние годы законодатели активно шли навстречу частным инвесторам. Чего стоят только ФЗ-115 и распоряжение правительства РФ № 1320-р от 9 июля 2015 года, по которым профучастники получили право доступа к единой системе межведомственного электронного взаимодействия, которая, в свою очередь, позволяет проводить удаленную идентификацию клиентов – физических лиц. Это допущение позволило совершить настоящий прорыв, инвестиции стали доступны жителям даже самых отдаленных уголков страны, появились удобные и полезные мобильные приложения, стала расти финансовая грамотность.

- Как будут выстраиваться коммуникации с клиентом? На что будет направлен маркетинг банка?

- Маркетинг будет нацелен, прежде всего, на поддержание долгосрочных отношений с клиентом и усиление персонализации обслуживания.

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