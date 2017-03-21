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Агентство новостей Доступ 1 21 марта 2017 года, 12:37

Кинолог Никита Сытин: Челябинские собаки-спасатели успешно сдали экзамен на горе Зюраткуль


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Спасатели-кинологи и волонтеры Челябинской городской службы спасения совершили восхождение на Зюраткуль. Кинологические расчеты провели на вершине горы учебную тренировку по поиску пострадавших в природной среде. Собаки должны были обнаружить всех «условных пострадавших». О горно-таежных сборах рассказал Никита Сытин, старший кинолог ЧГСС.

- Почему Вы выбрали именно Зюраткуль?

- Мне нравится эта гора. С вершины открывается живописный и красивый вид на горы Южного Урала, лес и озеро. А если привязать к нашей работе, то здесь большая проходимость туристов. Были случаи, когда наши коллеги из областной службы спасения проводили на этой горе и в окрестностях реальные поисково-спасательные работы. Поэтому мы решили на Зюраткуле провести тренировку для кинологических расчетов Челябинской службы спасения.

- В чем суть горно-таежных сборов?

- Сначала мы совершили подъем на вершину горы. Для неподготовленных людей это достаточно сложно и тяжело. Плюс ко всему при подъеме на гору выматываются и собаки. Затем мы приступили к поисковым работам в условиях высокогорья. Суть этой тренировки в том, чтобы проверить, во-первых, физическую выносливость собаки, а во-вторых, ее работоспособность после нагрузки. Четвероногий спасатель должен приступить к своей основной задаче – к поиску пострадавших в природной среде.

В учебной тренировке приняло участие восемь кинологических расчетов (один кинолог и одна собака). Самому молодому четвероногому спасателю было девять месяцев, а самому опытному – семь лет.

- Сколько было сделано «закладок» со статистами?

- Поисковая опытная собака должна была найти пять «условных пострадавших». Две «закладки» мы сделали для щенков. Попытались смоделировать ситуацию, максимально приближенную к реальным поисково-спасательным работам. Одного статиста спрятали в лесу, на открытой местности, трех – в расщелине, в скале и за камнями. Для последнего статиста смастерили небольшое убежище из лапника и спрятали там. Я считаю, это была самая сложная «закладка». «Условного пострадавшего», находившегося в убежище, мы положили против ветра, через лапник ветер его не продувал. Но большинство собак смогли его обнаружить.

- Все четвероногие спасатели справились с поставленными задачами?

- Конечно. Правда, кому-то потребовалось больше времени. Кто-то за 10 минут всех статистов обнаружил. Но ошибки, которые были выявлены в процессе тренировки, мы старались на месте исправлять, то есть корректировать работу кинологического расчета.

- Сколько раз в год вы проводите подобные тренировки?

- Раз в квартал мы проводим тренировки с выездом в лесную или горно-таежную местность. Кроме того, участвуем в региональных и сертификационных испытаниях. Планируем поездку в Республику Татарстан. В этом году коллеги из Казахстана пригласили нас на соревнования. Мы тесно сотрудничаем с Челябинской волонтерской общественной организацией «ЛегионСпас». Вместе ищем потерявшихся людей в лесу.

Фото и видео пресс-службы ЧГСС

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Теги: спасатели, собаки, новости челябинска, челябинская городская служба спасения, зюраткуль
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