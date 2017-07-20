ВАЖНО. Елена Зотова, УФНС РФ по Челябинской области – о страховых взносах, новых правилах и крупных нарушителях

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С 1 января 2017 года изменилось законодательство – полномочия по администрированию страховых взносов переданы налоговым органам. Речь идет об обязательном пенсионном, социальном, медицинском страховании, то есть о том, с чем связан каждый человек и каждый работодатель, – последние в 98% являются плательщиками этих взносов. О том, дала ли «новогодняя» реформа ожидаемый эффект и насколько она повлияла на работу бухгалтеров предприятий и организаций, в интервью Агентству новостей «Доступ» рассказала начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Челябинской области Елена Зотова.

- Елена Васильевна, что изменилось для плательщиков страховых взносов? И вообще, зачем все это? Какова цель реформы?

- Начнем с того, что изменилось законодательство. Фактически из законодательства, которое до 1 января 2017 регламентировало уплату страховых взносов в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования, ряд норм был перенесен в Налоговый кодекс. При этом несмотря на то, что практически все подходы к исчислению страховых взносов, их уплате, срокам, тарифам остались почти без изменений, все остальные процедуры по администрированию страховых взносов – проведение проверок, взыскание задолженности – теперь будут проводиться по правилам, установленным Налоговым кодексом и применяемым ко всем налогам.

Какова цель изменений? Налоговое законодательство содержит более совершенные механизмы администрирования, например, дает налоговым органам больше полномочий по работе с неплательщиками, чем было у внебюджетных фондов. Следовательно, ожидается повышение эффективности сбора страховых взносов.

- А какие конкретно изменения касаются плательщиков? Как разделились полномочия между налоговиками и фондами?

- Да, есть ряд изменений, к рамках которых в течение первого полугодия 2017 года выстраивалось взаимодействие налоговых органов как с плательщиками страховых взносов, так и с внебюджетными фондами. Мы вместе учимся работать в новых условиях. Что изменилось. Во-первых, отчетность по страховым взносам. Она теперь предоставляется в налоговые органы в виде одного расчета, который содержит разделы по различным направлениям социального страхования. Раньше расчет представлялся в Фонд социального страхования отдельно, в Пенсионный фонд отдельно. В этой части для плательщиков введены упрощения.

При этом у Пенсионного фонда сохранились функции по ведению персонифицированного учета (учету стажа, пенсионных накоплений и расчету пенсий), за органами ПФР остался и контроль за уплатой взносов по добровольному пенсионному страхованию. В итоге, с работодателями, которые платят страховые взносы, в основном, теперь работают налоговые органы, а вопросы с гражданами по начислению пенсий продолжает решать Пенсионный фонд.

У ФСС остались полномочия по проверке расходов, понесенных плательщиками на социальное страхование. Самый простой пример: работодатель оплачивает работнику больничный, пособие по материнству и родам – и эти расходы ему компенсирует Фонд социального страхования. И он же проверяет обоснованность всех этих расходов. А полноту сбора платежей в фонд теперь обеспечивают налоговые органы.

Во-вторых, проверки. За периоды до 1 января 2017 года проверки правильности исчисления взносов продолжают проводить сами фонды, они же принимают уточненные расчеты за прошлые периоды. Проверочные мероприятия по вопросам исчисления и уплаты страховых взносов за периоды, начиная с текущего года, функция налоговых органов. Выездные проверки – немного в будущем, а камеральные (проверка отчетности. – Прим. АН «Доступ») уже проводятся.

Вопросы взыскания задолженности теперь полностью в зоне ответственности налоговиков. Возвраты и зачеты переплат тоже осуществляют налоговые инспекции, при этом переплаты за прошлые периоды могут быть возвращены или зачтены налоговым органом только после принятия соответствующего решения внебюджетным фондом.

ПЛАТЕЛЬЩИК ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ С ФОНДАМИ В РАМКАХ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО УЧЕТА. А ВОПРОСЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ, УЧЕТА ПЛАТЕЖЕЙ УРЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ – НАДО РЕШАТЬ С НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ.

- Елена Васильевна, каковы результаты сбора страховых взносов по итогам первого полугодия 2017 года?

- За полгода по Челябинской области поступило страховых взносов более 50 млрд рублей. Это на 5,7% или на 2,7 млрд рублей больше, чем за такой же период собрали в прошлом году фонды. 40 млрд – это взносы в Пенсионный фонд, почти 9 млрд – взносы в ФОМС, и около 1 млрд – в ФСС.

В Челябинской области более 84 тыс. работодателей – плательщиков страховых взносов. Каждое 15-е число они должны перечислять платежи по страховым взносам.

- С какими нарушениями законодательства налоговые органы работают в текущем году? Можете назвать нарушителей?

В администрировании страховых взносов одним из основных вопросов наряду с полнотой их сбора является своевременность их перечисления. Страховые взносы в отличие от налогов и сборов являются целевыми платежами. От полноты и своевременности их уплаты зависит полнота формирования внебюджетных фондов, обеспечивающих выплату пенсий, других социальных выплат, финансирование системы здравоохранения.

Законодательство предусматривает ежеквартальную отчетность по взносам и ежемесячную периодичность их оплаты. То есть перечисления должны осуществляться работодателями не позднее 15 числа каждого месяца.

При этом налоговые органы столкнулись с многочисленными фактами нарушения страхователями платежной дисциплины. До представления отчетности за квартал, когда налоговые органы не вправе принимать меры принудительного взыскания, диалог с такими нарушителями строим в рамках встреч, комиссий на уровне как инспекций, так и муниципалитетов. Наиболее крупные плательщики страховых взносов, допускающие нарушение ежемесячных сроков перечисления взносов, находятся на контроле в областном управлении. Это, в том числе, ООО «Челябинский тракторный завод – Уралтрак», АО «Копейский машиностроительный завод», АО «Производственное объединение «Монтажник», АО «Златоустовский электрометаллургический завод», Медицинский центр «Лотос».

- А с аккуратными плательщиками не возникает недопониманий? Работодатели поняли схему? Допускают какие-то ошибки?

- В переходный период возникают ошибки с правильностью направления платежей. Со сменой администратора поменялись реквизиты для перечисления страховых взносов, в том числе коды бюджетной классификации. Их достаточно много, потому что ведется раздельный учет поступлений по страховым взносам за прошлые и текущий периоды, отдельный учет видам платежей (взносы, пени, штрафы и т. д. ). Налоговыми органами с начала года проводится большая разъяснительная работа по этому вопросу, на нашем сайте размещена соответствующая информация, однако плательщики до сих пор продолжают допускать ошибки в указании реквизитов.

Последствия – платеж не поступает по назначению, может возникнуть необоснованная задолженность, по которой налоговый орган будет принимать меры принудительного взыскания. Либо при запросе справки об отсутствии задолженности, необходимой, например, для участия в конкурсных процедурах, плательщик получит данные о наличии у него долгов перед бюджетом. На урегулирование ситуации может понадобиться определенное время.

- А изменилось ли что-то для самозанятых плательщиков?

- Самозанятое население – это, как правило, индивидуальные предприниматели. Порядок уплаты страховых взносов для них не изменился. Они по-прежнему должны платить взносы с выплат нанятым работникам, если таковые имеются, и в таком случае представлять ежеквартальную отчетность. Кроме того, у них есть обязанность делать отчисления в фонды «за себя». Такой платеж производится ежегодно, предоставления отчетности по взносам в налоговые органы не требуется.

В «ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА» КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН МОЖЕТ ПОСМОТРЕТЬ, КАКИЕ СУММЫ ПЕРЕЧИСЛЯЕТ ЗА НЕГО ЕГО РАБОТОДАТЕЛЬ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ.

СРОКИ УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

Плательщики страховых взносов, производящие выплаты в пользу физических лиц: 15 числа календарного месяца, следующего за месяцем, за который начисляется ежемесячный обязательный платеж.

Плательщики страховых взносов, не производящие выплаты в пользу физических лиц:

- 31 декабря текущего календарного года для фиксированного платежа;

- 1 апреля года, следующего за истекшим расчетным периодом, для уплаты 1% с сумм дохода свыше 300 тыс. рублей.