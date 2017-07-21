Почему выгодно инвестировать в страхование?

Почему так необходимо сейчас инвестировать именно в страхование, какие программы для страхования жизни сегодня существуют и как определиться с выбором, рассказывает директор инвестиционной компании «БКС Премьер» в Челябинске Илья Рощупкин.

- Инвестиционное страхование жизни – уникальный финансовый продукт, с помощью которого можно одновременно застраховать жизнь и получать доходы от инвестиций. По сути, ИСЖ – это структурный продукт с полной защитой капитала, «обернутый» в договор страхования жизни (для получения налоговых и юридических преимуществ).

Первые версии продуктов инвестиционного страхования жизни (unit-linked) появились в начале 1970-х годов в странах Западной Европы (Франция, Германия). В Восточной Европе рынок unit-linked возник в конце 1990-х в Польше. До 2007 года доля продуктов unit-linked на рынке в ряде стран Восточной Европы достигла 50% от сборов по страхованию жизни.



Этот продукт пользуется огромной популярностью в Западной Европе. В России ИСЖ появилось относительно недавно и реализуется преимущественно через банки. Сделано это для того, чтобы снизить риски недобросовестной продажи: клиент должен четко знать, что он приобрел и при каком уровне риска.



Для того чтобы воспользоваться ИСЖ, обладать специальными знаниями не нужно, достаточно выбрать один из тщательно отобранных базовых активов. Можно поучаствовать в росте всех экономик мира либо сделать ставку на «вечные темы» – золото или нефть. Клиент может даже участвовать в росте жилой и коммерческой недвижимости США, что особенно актуально в период низких процентных ставок.



Принцип работы ИСЖ достаточно прост. Страховая компания открывает страхователю индивидуальный счет (ИС), на котором идет учет всех взносов и различных операций с денежными средствами.



Страховой взнос, полученный от клиента, разбивается на гарантированную и инвестиционную части. Гарантированную страховая компания инвестирует в консервативные финансовые инструменты с фиксированной доходностью. Полученный доход помогает обеспечить гарантированную сумму выплаты. Инвестиционная часть вкладывается в высокодоходные, но одновременно и высокорисковые финансовые инструменты, за счет которых и предполагается инвестиционный доход.



После окончания программы вам возвращают:



• изначально внесенный капитал;

• доход от инвестирования.



Стоимость полиса варьируется в пределах 500-10 тыс. рублей в зависимости от вложенного капитала, дополнительно включенных рисков и прочих факторов.



Какие основные плюсы есть у инвестиционного страхования?



ИСЖ позволяет, во-первых, сохранить деньги от самого себя –

потребность потратить сейчас всегда более сильная, чем отложить на абстрактное будущее. Сложность и невыгодность досрочного прекращения программы обеспечивает исполнение известного наблюдения «Подальше положишь – поближе возьмешь».



Во-вторых, гарантировано получить все вложенные деньги в заранее оговоренный день, приплюсовать к ним дополнительный доход от инвестирования.



В-третьих, создать себе «подушку безопасности» на случай возникновения проблем со здоровьем.

И наконец, накопления по страховым программам не подлежат конфискации, не подлежат разделу при разводе. При наступлении страхового случая выгодоприобретатели получают деньги через несколько дней, а не месяцев (как по наследственным делам).



К плюсам инвестиционного страхования жизни можно отнести наличие налоговых льгот: получение налогового вычета в размере 13% от оплаченного страхового взноса и отсутствие обязательств уплаты налогов по страховой выплате. Максимальный размер страхового взноса, с которого можно получить налоговый вычет, ограничен и составляет 120 тыс. рублей, причем применяется только для договоров сроком от пяти лет, но при получении дохода, превышающего ставку рефинансирования, размер превышения облагается подоходным налогом. Таким образом, максимально возместить можно 15,6 тыс. рублей.



При использовании банковского депозита решается лишь одна задача – накопления. Если с вкладчиком произойдет непредвиденная ситуация, связанная со здоровьем, то финансовый резерв семьи будет ограничен размером вклада.



При накоплениях в ИСЖ помимо инвестиционного дохода, клиент получает финансовый рычаг, равный нескольким его взносам.

Как грамотно использовать инструмент? ИСЖ – идеальный продукт для включения в долгосрочный инвестпортфель. Чем длительнее срок действия договора ИСЖ, тем выгоднее условия для страхователя. Программа лучше действует при заключении соглашения сроком свыше 10 лет. Таким образом, оптимально использование ИСЖ для пенсионных накоплений.