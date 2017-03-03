Бизнес на грани катастрофы
На пожарном посту, развернутом на северном борту карьера «Березняковский», где ведет добычу золота АО «Южуралзолото Группа компаний», принадлежащее миллиардеру Forbes Константину Струкову (депутату Заксобрания Челябинской области), с тревогой смотрят, как столбик термометра уверенно поднимается. Когда начнется таяние снега, борт карьера может «поползти» – и тогда в 150-метровую яму уйдут тысячи тонн грунта. Еще в декабре здесь образовалась внушительная трещина, от которой всего 22 метра до магистрального нефтепровода «Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск» (УБКУА). И если борт «Березняковского» рухнет, стратегические трубы могут не выдержать.
Так трещина выглядела в декабре 2016 года А так она выглядит сейчас
О том, как растущий карьер из года в год приближался к нефтепроводам, пока, наконец, не вошел в их охранную зону, рассказывалось уже неоднократно. О нарушении документации по его разработке сообщал Ростехнадзор. А в декабре 2016 года суд приостановил деятельность золотодобывающего карьера из-за угрозы экологической катастрофы.
Работы на карьере ставят под угрозу не только экологию, но и экономику регионов-доноров, которая сегодня в значительной степени зависит от экспорта нефти, устойчивой работы нефтедобывающих компаний и НПЗ. По нефтепроводам УБКУА и НКК перекачивается до 100 млн куб. м нефти в год. «Другого способа "вытащить" эту нефть из Западной Сибири физически нет. Возможная авария на нефтепроводах ставит под угрозу судьбу 30% экспортируемой нефти, множества крупных предприятий (без топлива встанут и транспорт, и ЖКХ) и десятков тысяч работников отрасли. А заодно и судьбу карьера, да и всей Челябинской области», – говорят в «Транснефть – Урал».
Единственное решение в сложившейся ситуации – вынос трубопроводов из зоны обрушения. Это позволило бы продолжить разработку карьера и исключило бы экологическую катастрофу. Но золотодобытчики эти работы оплачивать отказываются, мотивируя тем, что перенос нефтепроводов и без того стоит в плане модернизации «Транснефти» на 2019 год.
В «Транснефти», в свою очередь, объясняют, что нефтепроводы благополучно и бесперебойно работают уже больше 40 лет – УБКУА с 1973 года, НКК с 1976-го. Не было никаких сомнений в том, что будут успешно работать и дальше: по планам компании, на участках рядом с Березняковским карьером даже ремонтных работ в ближайшую перспективу не планировалось, поскольку состояние труб этого не требовало. Как известно, контроль за состоянием магистралей серьезный – здесь используются самые передовые диагностические технологии, а ответственность за нарушения – строжайшая. Именно агрессивная разработка карьера вынудила резко скорректировать планы и перенести нефтепроводы в 2019 году. Раньше этого сделать нельзя: это сложная и ответственная инженерная задача, требующая серьезной подготовки, изысканий, привлечения значительных сил и средств.
Поскольку причиной переноса трубопроводов является угроза со стороны карьера, АО «Транснефть – Урал» предложило ЮГК профинансировать эти работы. Что вполне логично, если частный бизнес собирается продолжать разработку золота на конкретном участке. Однако в ЮГК считают, что решать проблему следует за счет государственной компании, бюджет которой утверждается ее главным акционером – правительством страны.
По словам экспертов, ситуация вполне в духе бизнеса 90-х, затраты вешаем на государство, прибыль кладем в свой карман: «Когда руководители и хозяева ЮГК в следующий раз заговорят об ответственном бизнесе и заботе о простых тружениках, челябинцам стоит помнить, кто на самом деле несет ответственность за пожароопасную ситуацию».