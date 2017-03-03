Бизнес на грани катастрофы

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На пожарном посту, развернутом на северном борту карьера «Березняковский», где ведет добычу золота АО «Южуралзолото Группа компаний», принадлежащее миллиардеру Forbes Константину Струкову (депутату Заксобрания Челябинской области), с тревогой смотрят, как столбик термометра уверенно поднимается. Когда начнется таяние снега, борт карьера может «поползти» – и тогда в 150-метровую яму уйдут тысячи тонн грунта. Еще в декабре здесь образовалась внушительная трещина, от которой всего 22 метра до магистрального нефтепровода «Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск» (УБКУА). И если борт «Березняковского» рухнет, стратегические трубы могут не выдержать.

Так трещина выглядела в декабре 2016 года А так она выглядит сейчас

О том, как растущий карьер из года в год приближался к нефтепроводам, пока, наконец, не вошел в их охранную зону, рассказывалось уже неоднократно. О нарушении документации по его разработке сообщал Ростехнадзор. А в декабре 2016 года суд приостановил деятельность золотодобывающего карьера из-за угрозы экологической катастрофы.

Работы на карьере ставят под угрозу не только экологию, но и экономику регионов-доноров, которая сегодня в значительной степени зависит от экспорта нефти, устойчивой работы нефтедобывающих компаний и НПЗ. По нефтепроводам УБКУА и НКК перекачивается до 100 млн куб. м нефти в год. «Другого способа "вытащить" эту нефть из Западной Сибири физически нет. Возможная авария на нефтепроводах ставит под угрозу судьбу 30% экспортируемой нефти, множества крупных предприятий (без топлива встанут и транспорт, и ЖКХ) и десятков тысяч работников отрасли. А заодно и судьбу карьера, да и всей Челябинской области», – говорят в «Транснефть – Урал».

Единственное решение в сложившейся ситуации – вынос трубопроводов из зоны обрушения. Это позволило бы продолжить разработку карьера и исключило бы экологическую катастрофу. Но золотодобытчики эти работы оплачивать отказываются, мотивируя тем, что перенос нефтепроводов и без того стоит в плане модернизации «Транснефти» на 2019 год.

В «Транснефти», в свою очередь, объясняют, что нефтепроводы благополучно и бесперебойно работают уже больше 40 лет – УБКУА с 1973 года, НКК с 1976-го. Не было никаких сомнений в том, что будут успешно работать и дальше: по планам компании, на участках рядом с Березняковским карьером даже ремонтных работ в ближайшую перспективу не планировалось, поскольку состояние труб этого не требовало. Как известно, контроль за состоянием магистралей серьезный – здесь используются самые передовые диагностические технологии, а ответственность за нарушения – строжайшая. Именно агрессивная разработка карьера вынудила резко скорректировать планы и перенести нефтепроводы в 2019 году. Раньше этого сделать нельзя: это сложная и ответственная инженерная задача, требующая серьезной подготовки, изысканий, привлечения значительных сил и средств.

Поскольку причиной переноса трубопроводов является угроза со стороны карьера, АО «Транснефть – Урал» предложило ЮГК профинансировать эти работы. Что вполне логично, если частный бизнес собирается продолжать разработку золота на конкретном участке. Однако в ЮГК считают, что решать проблему следует за счет государственной компании, бюджет которой утверждается ее главным акционером – правительством страны.

По словам экспертов, ситуация вполне в духе бизнеса 90-х, затраты вешаем на государство, прибыль кладем в свой карман: «Когда руководители и хозяева ЮГК в следующий раз заговорят об ответственном бизнесе и заботе о простых тружениках, челябинцам стоит помнить, кто на самом деле несет ответственность за пожароопасную ситуацию».