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Агентство новостей Доступ 1 23 июня 2017 года, 16:47

В Сосновском районе прошли слушания по межеванию территории


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Публичные слушания по межеванию территорий и размещению объектов инфраструктуры состоялись в пятницу, 23 июня, в Вознесенском и Томинском сельских поселениях (Сосновский район, Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на администрацию муниципалитета.

Повестка слушаний включала в общей сложности семь пунктов, касающихся проектов планировки и межевания территории в Томинском и Вознесенском сельских поселениях для размещения объектов линий электропередачи, водоводов и газопроводов.

В том числе, в ходе слушаний был рассмотрен проект планировки и межевания производственной площадки Томинского горно-обогатительного комбината, а также проекты планировки и межевания территории линейных объектов ЛЭП 220кВ, водовода и высоковольтной линии к производственной площадке ГОКа.

По итогам докладов разработчиков проектов планировки и межевания территорий участники слушаний обменялись мнениями и предложениями.

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