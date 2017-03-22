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Агентство новостей Доступ 1 22 марта 2017 года, 17:11

В 2017 году дорожный фонд Челябинской области превысил 10 млрд рублей


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Дорожный фонд Челябинской области на 2017 год составит 10,59 млрд рублей – об этом в среду, 22 марта, министр дорожного хозяйства и транспорта региона Дмитрий Микулик доложил губернатору Борису Дубровскому, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Борис Дубровский попросил провести тщательную подготовку к дорожному сезону и особо обратить внимание на объекты, вошедшие в федеральную программу по устойчивому развитию сельских территорий.

«На это направление в этом году получено в 2,5 раза больше средств, чтобы построить качественные и современные дороги там, где раньше были только грунтовые», – отметил губернатор.

На развитие транспортной инфраструктуры Челябинской агломерации власти выделят 1 млрд

В рамках программы по устойчивому развитию сельских территорий запланировано строительство и реконструкция восьми дорог в Красноармейском, Еткульском, Агаповском и Троицком муниципальных районах. Объем финансирования – более 500 млн рублей, из них 308,9 млн – средства федерального бюджета. За 2015-2016 годы по этой программе построено и реконструировано всего пять объектов.

Как отметил Дмитрий Микулик, на сегодняшний день дорожный фонд сформирован в размере 10,59 млрд рублей, в том числе 1,3 млрд рублей – средства федерального бюджета. По программе, нацеленной на удвоение объектов капитального строительства, в регионе в 2017 году будет построено не менее 70 км дорог областного и муниципального значения.

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Теги: челябинская область, дороги, ремонт дорог, дорожный фонд
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