На развитие транспортной инфраструктуры Челябинской агломерации власти выделят 1 млрд

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Губернатор Борис Дубровский поручил министерству дорожного хозяйства синхронизировать развитие дорожной сети региона с планами по созданию Челябинской агломерации (ЧА), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-службы главы региона, всего на развитие транспортной сети в пределах агломерации из федерального и областного бюджетов будет направлено 2 млрд рублей.

«При этом на развитие транспортной инфраструктуры ЧА будет направлен 1 млрд, из них 700 млн – южноуральской столице», – говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в Челябинскую агломерацию вошло порядка 2 тыс. 305 км дорог, в том числе 290 км – трасс федерального значения.

«Мероприятия будут реализовываться в рамках программы, направленной на создание безопасных и качественных дорог. Этот федеральный проект является приоритетным для городов-миллионников, в нем участвуют 36 субъектов РФ. Безусловно, концепция развития Челябинской агломерации в этой работе будет учтена с указанием основных направлений – перетоков автомобильного транспорта», – прокомментировал министр дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Микулик.

«Основная задача – совместить стратегии развития муниципалитетов, входящих в состав Челябинской агломерации. Человек, проживающий внутри нее, не должен испытывать дискомфорт, когда из-за каких-то условностей он не может получить доступ к качественным госуслугам или социальной инфраструктуре. Это неприемлемое условие для эффективной миграции трудовых ресурсов, и транспортная составляющая играет здесь ключевую роль», – сказал Борис Дубровский.

Напомним, в агломерацию входят семь муниципалитетов: Челябинск и Копейск, Красноармейский, Сосновский, Еманжелинский, Еткульский и Коркинский районы.