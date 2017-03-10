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Агентство новостей Доступ 1 10 марта 2017 года, 10:52

В 2016 году ММК увеличил расходы на «социалку» до 2,15 млрд рублей


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В 2016 году Группа ММК (Челябинская область) направила на реализацию социальных и благотворительных программ и проектов свыше 2,15 млрд рублей, в полтора раза больше, чем в предыдущем году, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Управление информации и общественных связей комбината.

«Если в 2015 году суммарные затраты на социальные проекты по Группе ММК были на уровне 1,4 млрд рублей, в 2016 году они выросли до 2,15 млрд, из которых 1,24 млрд – доля Магнитогорского металлургического комбината», – говорится в сообщении.

Спектр благотворительных и социальных программ, реализуемых Магнитогорским металлургическим комбинатом и обществами Группы, охватывает практически все стороны жизни персонала, а также бывших работников компании.

Важнейшие направления – благотворительность и социальная поддержка пенсионеров и инвалидов (868,8 млн в 2016 году); медицинское обслуживание работников (441,5 млн) и реализация медицинских программ (428,7 млн); формирование основ ЗОЖ, развитие спортивной культуры и объектов спортивной инфраструктуры (110,2 млн).

Проведение культурно-массовых мероприятий и содержание дворцов культуры обошлось компании в 70 млн рублей. Затраты на жилищные, молодежные, образовательные программы, дополнительное пенсионное обеспечение и другие добровольные социальные обязательства составили 140,8 млн.

На программы стимулирования рождаемости, поддержки материнства и многодетных семей предприятия Группы направили в 2016 году 74,7 млн рублей.

Магнитогорский металлургический комбинат является социально ориентированной компанией. Компания добровольно несет социальные обязательства, направленные на повышение качества жизни своих работников и их семей. Усилия ОАО «ММК» в данном направлении неоднократно получали общественное признание. Так, в июле 2016 года Магнитогорский металлургический комбинат стал победителем XIII отраслевого конкурса Горно-металлургического профсоюза России «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» в номинации «Социально-экономическая эффективность Коллективного договора».

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Теги: ммк, благотворительность, новости магнитогорска, социальная ответственность
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