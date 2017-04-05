Строительство нового полигона ТБО стартует в Магнитогорске в октябре 2017 года

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Магнитогорске (Челябинская область) в октябре 2017 года начнется строительство нового полигона по захоронению твердых коммунальных отходов и мусоросортировочного комплекса, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Магнитогорск станет пилотным городом, где будет внедрена новая система обращения с твердыми бытовыми отходами, – она появится в городе к 2019 году. Кроме полигона, на площадке будет возведен также мусоросортировочный комплекс. На магнитогорский полигон будут также свозить отходы трех близлежащих районов – Агаповского, Верхнеуральского и Кизильского, где параллельно будут построены мусороперегрузочные станции.

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Принципиальное отличие новой системы обращения с ТБО будет состоять в том, что все отходы будут не просто складироваться, как это было раньше, а сортироваться и отправляться на дальнейшую переработку, и только не пригодные для дальнейшего использования «хвосты» попадут на полигон конечного захоронения. Кроме того, за счет сортировки мусора новая система позволит сократить количество отходов, поступающих на конечное захоронение, и вовлечь в повторное использование бумагу, пластик, стекло, цветные металлы и другие виды вторсырья.

«Магнитогорску, как и другим муниципалитетам, требуется современная система управления отходами. Внедрение новых подходов позволит существенно улучшить экологическую ситуацию», – отметил глава региона.

Согласно условиям заключенного в конце 2015 году концессионного соглашения с инвестором проекта, в качестве которого выступила компания ЗАО «Управление отходами», подготовлена проектно-сметная документация будущего объекта. После прохождения общественных слушаний документация будет направлена на государственную экспертизу. Также в настоящее время определен и передан инвестору в аренду участок под строительство.

Дубровский поручил проработать вопрос подготовки необходимых заключений и экспертиз к проектной документации.

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