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Агентство новостей Доступ 1 10 марта 2017 года, 10:30

Федерация выделит 700 млн рублей на рекультивацию Челябинской свалки


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинская свалка включена в национальный проект «Чистая страна» – в 2019 году на рекультивацию объекта будет выделено 699,9 млн рублей, то есть почти две трети от необходимой суммы (полная стоимость рекультивации оценивается в 1 млрд рублей), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

 

Главное условие получения федерального финансирования – наличие утвержденного проекта рекультивации Челябинской городской свалки до 1 июня 2018 года. В этой связи губернатор Борис Дубровский поручил администрации Челябинска и министерству экологии сосредоточиться на подготовке соответствующих документов и получении экспертиз, в том числе государственной экологической.

Добавим, разработка проекта оплачивается из областного бюджета – запланировано выделение 100 млн рублей, в том числе в текущем году – 30 млн на выполнение инженерных изысканий; 70 млн – в 2018 году.

На месте Челябинской свалки обещают вырастить густой лес, правда, на процесс уйдет не один десяток лет – столько же, сколько ее наполняли отходами.

Для использования в качестве временных мест захоронения отходов Челябинска готовятся два полигона – в поселке Полетаево (Сосновский район) и Копейске. Первый уже включен в государственный реестр объектов размещения отходов в феврале 2017 года, второй будет включен в июне.

Челябинская городская свалка работает с 1949 года. В послевоенное время она находилась вдали от города, но уже ближе к восьмидесятым она вошла в его черту, а сейчас «украшает» практически центр промышленного миллионника.

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Теги: челябинская область, свалка, новости челябинска, рекультивация, челябинская свалка, год экологии
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