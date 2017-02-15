Сталь ЧМК используют при реализации проекта Росатома

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Нержавеющая сталь Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу Мечел) будет использована при строительстве комплекса по производству смешанного уран-плутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах – комплекс возводится в рамках проекта «Прорыв» Госкорпорации «Росатом» на площадке Сибирского химического комбината (Томская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Для строительства инновационного комплекса ЧМК поставит нержавеющую сталь в листах различной толщины и с различными характеристиками в зависимости от назначения. Первую партию продукции ЧМК уже изготовил и отгрузил в адрес генерального подрядчика строительства комплекса.

«Прорыв» – один из главных современных мировых проектов в ядерной энергетике, реализуемый в России ведущими отраслевыми учеными и специалистами. Предусматривает создание ядерных энергетических технологий нового поколения на базе замкнутого ядерного топливного цикла с использованием реакторов на быстрых нейтронах. Реализация проекта сделает возможным повторное использование ядерных материалов, которые находятся в отработанном ядерном топливе на атомных установках, что позволит полностью использовать энергетический потенциал уранового сырья.

Фото пресс-службы ЧМК