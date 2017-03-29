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Агентство новостей Доступ 1 29 марта 2017 года, 16:51

Правительство снизило цену аренды госнедвижимости в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Правительство Челябинской области внесло изменения в методику расчета арендной платы за пользование имуществом, находящимся в региональной собственности, – размер корректирующего коэффициента территориальной зоны и удобства коммерческого использования снижен с 4,8 до 2,4, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минимущества региона.

Сегодня он применяется в отношении зданий и помещений, расположенных в центре Челябинска, и наряду с базовой ставкой существенно влияет на итоговый размер аренды. Это касается недвижимости на первой линии улиц Ленина, Сони Кривой, Воровского, Кирова, Труда, Свободы, Свердловского проспекта и других.

«Снижение данного коэффициента обусловлено рынком и обеспечит сбалансированность спроса и предложения в центральной части города. Принятая мера была запланирована заранее и учтена при планировании областного бюджета. В то же время она позволит повысить эффективность использования государственного имущества», – отметил министр имущества и природных ресурсов Челябинской области Алексей Бобраков.

Также в связи с развитием Челябинска в северо-западном направлении улица Труда (от улицы Энгельса до улицы Северо-Крымская) была включена в третью территориальную зону. Отметим, что зоны были сформированы в 2006 году, их границы с тех пор не пересматривались. За это время произошло развитие как самой улицы на данном участке, так и ее транспортной инфраструктуры. Теперь для расчета арендной платы за пользование объектами недвижимости по улице Труда в указанных выше границах будет применяться коэффициент 0,3. Ранее он был равен 0,1.

Дополнительно данным постановлением расширен список организаций, для которых устанавливается минимальный размер арендной платы. Наряду с учреждениями и общественными организациями, осуществляющими работу с детьми на некоммерческой основе, библиотеками, музеями, учреждениями здравоохранения такую льготу получат управляющие компании и территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в отношении имущества, расположенного на них.

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Теги: аренда, новости челябинска, минимущества
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